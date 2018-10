Messi není lídrem. Před utkáním se dvacetkrát sprchuje a hraje PlayStation, kritizuje Maradona

Buenos Aires Legendární argentinský útočník Diego Maradona se opět obul do jeho nástupce Lionela Messiho. Po neúspěšném mistrovství světa v Rusku, kde vypadla Argentina v osmifinále s Francií, se útočník Barcelony rozhodl, že v reprezentaci nenastoupí až do konce roku. A autora boží ruky Maradonu to nenechalo chladným.

„Všechno v argentinském fotbalu je Messiho chyba, dokonce i porážka výběru do 15 let. Je nejvyšší ho přestat nazývat Bohem a pokusit se najít někoho jiného, kdo by převzal zodpovědnost,“ nebral si servítky autor boží ruky z MS 1986, kterým rozhodl čtvrtfinálové utkáni s Anglií, které Argentina vyhrála 2:1.

Nejlepší střelci v historii Argentiny: Lionel Messi - 65 gólů Gabriel Batistuta - 45 gólů Sergio Aguero - 39 gólů Hernan Crespo - 35 gólů Diego Maradona - 34 gólů

Maradona si ale neuvědomuje jeden zásadní fakt. Messi je suverénně nejlepším střelcem reprezentace s 65 zásahy, sám autor kritických hlasů Maradona je na pátem místě se 34 góly. To ho však neodradilo v tom, aby pokračoval v kritice. „Před zápasem často hraje na PlayStationu, potom chce být na hřišti lídrem. Je bezcenné, aby byl hlavním lídrem týmu někdo, kdo se chodí před utkáním dvacetkrát sprchovat,“ prohlásil.

Bývalý útočník Neapole by si měl uvědomit, že mohou přijít ještě krušnější časy pro argentinský národní tým.“Argentinská reprezentace mě už moc nezajímá. Stejně jako ostatní jsem ztratil nadšení,“ dodal sedmapadesátiletý Maradona, jenž trénuje mexický druholigový tým Dorados.

Mládežnické výběry totiž nedosahují valných úspěchů a na éru Lionela Messiho, jenž je ověnčen několika trofejemi, může být nakonec nahlíženo na tu jednu z nejlepších. Je také otázkou, v jakém rozpoložení zrovna novináři Maradonu zastihli. Slavný Diego je totiž znám svoji neskonalou láskou ke drogám a alkoholu...