Messi, Ronaldo, pojďte do Běloruska. Hleb v žertu láká hvězdy, přístup vlády nechápe

Praha Ani po pár dnech se nic nezměnilo. V Bělorusku i přes hrozbu nákazy koronavirem dál pokračují fotbalová i hokejová liga. „Neuvěřitelné, jako by to u nás všem bylo jedno,“ diví se někdejší hvězdný záložník Alexander Hleb.

„Když nic jiného, tak lidé v Bělorusku budou šťastní, protože je to poslední místo v Evropě, kde se fotbal hraje,“ citoval Hleba britský tabloid The Sun.

„Možná by Lionel Messi s Cristianem Ronaldem mohli pokračovat u nás, ne? Jako když hvězdy NHL během výluky hrály v Rusku.“

Poslední zprávy ze středy 25. března hovoří o 86 nakažených a 29 uzdravených z nákazy koronavirem v Bělorusku.

„Já se zdržuji s rodinou raději doma, ale když musím ven, ulice a restaurace jsou pořád plné,“ tvrdí šestinásobný běloruský fotbalista roku.

V zemi minulý týden navzdory přísným omezením, které zavádějí okolní státy, odstartovala fotbalová Vysšaja liga a ta hokejová zase právě vrcholí: v pátek mají rozehrát finále play off Junosť Minsk a Soligorsk.

Henrik Mchitarjan v zápase s BATE Borisov.

„Z toho, že tam fešáci dál hrajou fotbal i hokej, jsem v rozpacích. Říkal jsem si: Kristepane, co to má znamenat? Berou to fakt tak na lehkou váhu?“ nechápe Marek Sýkora, bývalý trenér a poradce hokejového Dynama Minsk.



„I my jsme si mysleli, že nám ligu zastaví, ale pokračujeme normálně dál,“ popisoval v neděli Julius Szöke, fotbalista Šachtaru Soligorsk. „Doktoři nám sice každý den měří teplotu, radí nám, abychom pro jistotu omezili pohyb mezi lidmi, nemáme chodit třeba do restaurací, ale jinak se toho moc nezměnilo.“

Běloruská fotbalová federace navíc přidala místo odložených zápasů reprezentace i jedno vložené kolo. Na všech osm zápasů od pátku do neděle budou mít znovu přístup i diváci.

Radost hráčů BATE Borisov z vyrovnávacího gólu.

„Každý vidí, jaké hrůzy se dějí v Itálii nebo Španělsku, ale v naší zemi lidé zkrátka věří prezidentovi Lukašenkovi v tom, že situace není tak vážná,“ poznamenal Hleb.



„Myslím si, že UEFA udělala správnou věc, když zastavila Ligu mistrů a Evropskou ligu. Musíme se snažit tu nemoc zastavit,“ nabádá.

Bývalý hráč Stuttgartu, Arsenalu či Barcelony ještě v minulé sezoně nastupoval za Isloch Minsk, kam přestoupil z BATE Borisov. V osmatřiceti letech pak aktivní kariéru ukončil.