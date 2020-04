Messi se v El Clásiku choval hrozně, líčí v knize bývalý gólman Realu

Barcelona V Liverpoolu působil s českými fotbalisty Bergrem, Šmicerem i Barošem, vyhrál Ligu mistrů. Poslední čtyři roky strávil v Realu Madrid. Polský gólman Jerzy Dudek vydal autobiografii, v níž líčí například "nemožné" chování Messiho a popisuje vlastnosti Ronalda.

„A Big Pole in our Goal, Velký Polák v naší brance,“ se jmenuje kniha, v níž Jerzy Dudek líčí pikantnosti ze své kariéry.

Zahraniční média si všímají, jak Dudek píše o nejlepších fotbalistech světa posledních deseti let Lionelu Messim a Cristianu Ronaldovi.

Messiho zažil jako protihráč na sklonku kariéry. V El Clásiku však proti němu. nikdy nenastoupil, protože v Realu byl čtyři roky jen náhradníkem, takřka vůbec nechytal, v lize si připsal jen dva starty.

O argentinském útočníkovi tvrdí, jak jeho pověst slušňáka klame.

„Choval se jako křivák, provokoval stejně jako všichni z Barcelony včetně trenéra Guardioly. Chtěli tím získat výhodu, rozhodit nás, někdy v tom byli dokonalí. To samozřejmě náš tým těžce kousal, hlavně trenér José Mourinho,“ píše Jerzy Dudek.

„Kdybyste slyšeli Messiho směrem k našim stoperům. Pepeho a Sergia Ramose urážel nehorázným způsobem, jak byste od klidného a zdvořilého člověka rozhodně nečekali.“

Od roku roku 2009 zažil v Realu i Cristiana Ronalda, věčného Messiho rivala.

O portugalském útočníkovi napsal: „Cristiano je arogantní, aspoň to tak působí. Ale někde hluboko uvnitř je skutečný a správný chlap.“

Ronaldo při zápasech nepůsobí na fanoušky zrovna kladně, ale ti co ho znají, ho označují za velmi přátelského, ochotného člověka, který pomáhá ostatním a věnuje se charitě.

„Stejně jako například Raúl se soustředil hlavně sám na sebe. A taky měl výjimečnou touhu po úspěchu. Oba by raději vyhráli o gól, který by dali oni sami. Radši, než aby to bylo pět nula a o branky se postarali spoluhráči.“