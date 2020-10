Messi ve šlágru s Juventusem přispěl k výhře Barcelony, v Lize mistrů bodovalo i PSG

Praha Fotbalisté Barcelony vyhráli ve šlágru 2. kola základních skupin Ligy mistrů v Turíně nad Juventusem i díky jedné brance Lionela Messiho 2:0 a v čele tabulky mají plný počet šesti bodů. Finalista předchozího ročníku Paris St. Germain zvítězil v Istanbulu nad Basaksehirem 2:0 a částečně odčinil minulou domácí porážku s Manchesterem United.

Manchesterští „Rudí ďáblové“ deklasovali Lipsko 5:0, Sevilla s brankářem Tomášem Vaclíkem na lavičce udolala Rennes 1:0. Bruggy, za které jako střídající hráč v závěru naskočil jiný český reprezentant Michael Krmenčík, remizovaly 1:1 s Laziem Řím.



V Turíně nedošlo na očekávaný souboj dvou nejlepších útočníků světa posledního desetiletí. Messi sice v sestavě Barcelony nechyběl, ale za Juventus kvůli opakovanému pozitivnímu testu na koronavirus stále nemohl nastoupit Ronaldo.

Ve druhé minutě trefil hostující Griezmann tyč, ale ve 14. minutě už Katalánci vedli, když se tečovanou ranou prosadil Dembélé. Barcelonu poté zachránil videorozhodčí, který hned třikrát doporučil neuznat gól pro ofsajd domácímu smolaři Moratovi. Stalo se to poprvé v historii soutěže. Naděje na zvrat vzalo v 85. minutě Juventusu Demiralovo vyloučení a v první minutě nastavení z penalty definitivně rozhodl Messi.

Ve druhém duelu skupiny G přišlo Dynamo Kyjev o vedení 2:0 a na půdě Ferencvárose Budapešť remizovalo 2:2. Oba soupeři získali první bod do tabulky.

Paris St. Germain byl po nečekané úvodní porážce s United pod tlakem a v Istanbulu neměl lehkou práci i proto, že už v 26. minutě musel kvůli zranění střídat hvězdný útočník Neymar.

Turecký celek měl několik šancí, ale v koncovce se prosadil jen favorit. Po dvou asistencích Mbappého se v 64. a 79. minutě trefil Kean a navázal na dvě branky z víkendového ligového duelu. Dvacetiletý talent se stal v 20 letech a 243 dnech nejmladším italským střelcem v Lize mistrů.

Druhé vítězství ve stejné skupině si připsal Manchester United. „Rudí ďáblové“ rozdrtili Lipsko 5:0 a zaznamenali nejvyšší vítězství ve skupině od roku 2013.

Útočník Rashford přišel na trávník až v 63. minutě, přesto dokázal dát první hattrick v dospělé kategorii. Vstřelit tři góly v utkání se mu povedlo jako druhému střídajícímu hráči v historii United po Solskjaerovi. Manchester vede o tři body tabulku před PSG a stejně jako Barcelona ve skupině G má skóre 7:1.

Brankář Vaclík sice o víkendu poprvé v sezoně chytal za Sevillu, proti Rennes však znovu dostal přednost Bunú. Španělský klub celý zápas naprosto dominoval, přesto nakonec zvítězil nejtěsněji 1:0 po gólu De Jonga. Sevilla má v tabulce skupiny E čtyři body stejně jako vedoucí Chelsea.

Londýňané zvítězili v Krasnodaru vysoko 4:0 a připsali si nejvyšší venkovní výhru za poslední dva roky, na kterou to ale dlouho nevypadalo. Jorginho ve 14. minutě trefil z penalty jen brankovou konstrukci, a i když do pauzy poslal favorita přece jen do vedení po chybě gólmana Hudson-Odoi, po změně stran domácí málem srovnali. Gazinskij pálil do břevna. V 76. minutě však z druhého pokutového kopu pro hosty už nezaváhal Werner a poté skórovali ještě Zijach s Pulisicem.

Na lavičku Brugg se po vyléčení z koronaviru vrátil Krmenčík a v 88. minutě naskočil jako střídající do hry. Belgický šampion nevyužil toho, že Laziu kvůli covidu-19 chybělo několik opor, a jen remizoval 1:1. Ve skupině F se oba soupeři dělí se čtyřmi body o první místo.

Třetí je Dortmund, který udolal Petrohrad 2:0. Vítězný gól dal z penalty po faulu bývalého sparťana Karavajeva v 78. minutě Sancho. Během dnešního programu rozhodčí nařídili sedm pokutových kopů, což je nejvíce od října 2014.