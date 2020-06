Mexický Messi udivil Španělsko. Romero se stal nejmladším hráčem napříč nejprestižnějšími ligami

Mallorca Zatímco většina patnáctiletých fotbalistů vstupuje teprve do mladšího dorostu, najdou se tací, kteří již okusí velký fotbal dospělých. Jenže málokterý z nich se může pochlubit tím, že debutoval v utkání proti Realu Madrid.

Luka Romero je nadějným fotbalistou, který se narodil v Mexiku a hraje ve Španělsku za Mallorku. Ve středečním utkání ale zažil to, co v jeho věku málokdo. Debutoval v jedné z největších fotbalových lig světa, navíc právě proti věhlasnému Bílému baletu.

„Sledovali jsme jeho vývoj už od té doby, co mu bylo dvanáct. Nechtěli jsme ho ale zapracovat moc rychle, musíme se o něj starat. Je to skvělý hráč a myslím, že nám toho v budoucnu hodně dá,“ věří v nadějného záložníka kouč Mallorky Vicente Moreno.

Na hřiště se Romero dostal sice až v 84. minutě, přesto stihl přepsat historii. Bylo mu totiž přesně 15 let, 7 měsíců a 6 dní. Stal se tak nejmladším fotbalistou, jaký kdy nastoupil nejen v La Lize, ale ve všech pěti elitních evropských ligách. „Byl to nezapomenutelný zážitek. Nikdy na to nezapomenu,“ rozplýval se hráč po zápase na svém Twitteru.

Romero není žádná náhle vystřelená kometa, ve své věkové kategorii patří dlouhodobě mezi nejlepší, ve svém hledáčku ho má nejeden velkoklub. Za pět měsíců bude moci podepsat první profesionální smlouvu (za dohledu rodičů) a už teď je kolem něj pořádný poprask. V jeho autogram pochopitelně nejvíce doufá Mallorca, možná i proto mu umožnila nastoupit právě proti Realu Madrid.

Na důkaz toho, že udělá cokoliv, aby si mladičkého Mexičana udržela, a že v něj má víru. Jenže v patách má silné konkurenty.

O Romera má zájem Barcelona, Real, Atlético, Juventus, ale třeba i Manchester United.

Mexičan zaujal i reprezentační výběry, také zde si mohl vybírat. Nakonec se nerozhodl pro svou rodnou zem ani pro Španělsko, kde žije, ale pro Argentinu, odkud pocházejí jeho rodiče.

Právě k ní má blíž, než by si pomyslel. Médii a fanoušky je totiž často přezdíván „mexický Messi“. Ne všichni jsou ale z toho přirovnání nadšení. „Nemám to rád. Od Messiho se má ještě co učit,“ myslí si třeba jeho otec.