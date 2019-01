Míč byl po Schickově zákroku ‚skoro‘ v brance. Gól to ale nebyl

PRAHA Je to těžko stravitelný fakt, těžko pochopitelná pravda. Fotbalisté Sassuola spílají milimetrovému verdiktu, který jim v utkání na AS Řím sebral gól na 1:1. „Předem bylo rozhodnuto, kdo má vyhrát,“ rýpl si záložník Alfred Duncan po porážce 1:3.

Z reálného pohledu to byl gól, i ze zpomaleného záznamu byste řekli, že míč po nešikovném obranném zásahu českého útočníka Patrika Schicka byl celým objemem za brankovou čárou.

A záviset rozhodnutí na videoasistentovi, nejspíš by Sassuolo v 19. minutě středečního zápasu 18. kola vyrovnalo na 1:1.

Jenže míč se titěrným kouskem dotkl brankové čáry, ukázala branková technologie. Lidským okem to postřehnout nešlo.

This is how close Patrik Schick came to an own goal for #ASRoma against #Sassuolo .

