Místo karantény v Madridu párty v Bělehradě. Jovičovi z Realu hrozí tříleté vězení

Praha Čekaly se od něj góly, na ty zatím téměř nedošlo. Od léta, kdy srbský útočník Luka Jovič patří fotbalovému Realu Madrid, se trefil jen dvakrát. Zato teď na sebe strhl pozornost a radost mu to jistě nedělá: za porušení karantény mu hrozí až tříleté vězení.

Věc se má tak: dvaadvacetiletý útočník měl pobývat v karanténě, stejně jako jeho spoluhráči z Realu. Madridský klub ji vyhlásil poté, co se jeho basketbalová hvězda Trey Thompkins nakazila koronavirem.

Jenže Jovič se příliš zodpovědně nezachoval. Místo toho, aby se zavřel doma a nevycházel, odcestoval do Bělehradu a rovnou si to namířil do centra města: na narozeninovou party své přítelkyně Sofije Miloševičové.

Pokud si myslel, že ho nikdo nepozná, spletl se. Jeho nepochopitelné chování teď řeší srbská i světová média a pobouřilo i politické elity.

„Sledujeme, jak naše fotbalové hvězdičky, které v zahraničí vydělávají stamiliony, nerespektují pravidla,“ rozčílila se srbská premiérka Ana Brnabičová. A přesvědčivě dodala: „Spolehněte se, že tyhle případy se budou řešit.“



Brnabičová mluvila v množném čísle, protože kromě Joviče se na karanténu vykašlal i Nikola Ninkovič, hráč italského Ascoli. Víc ovšem samozřejmě zvoní jméno Joviče, který v minulé sezoně zářil ve Frankfurktu a v létě přestoupil do Madridu za 1,5 miliardy korun.



Fotbalové zásluhy jdou teď stranou, z dvaadvacetiletého útočníka klidně může být exemplární příklad. Jeho nerozvážnost se bude řešit u soudu, trestní oznámení už je na světě.

Jovič se podle srbských zákonů dopustil trestného činu nedodržení zdravotních předpisů, což pro něj v lepším případě bude znamenat mastnou pokutu, v horším až tříleté vězení.

Ještě výraznější trest - v krajním případě až dvanáctiletý - by přicházel v úvahu v případě, kdy by se prokázalo, že se Jovič koronavirem skutečně nakazil a způsobil onemocnění či úmrtí jiné osoby.

Tohle riziko reálně existuje: sám totiž v nedávném rozhovoru pro srbská média přiznal, že v posledních týdnech se pohyboval v tréninkovém centru Realu ve stejných prostorách, jako nakažený basketbalista.