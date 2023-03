Dvanáct skupin, do play off skoro každý. Formát fotbalového MS doznal změn

Světový šampionát 2026 pořádají společně Spojené státy, Kanada a Mexiko.

Původní návrh byl, že by se hrálo v šestnácti skupinách po třech a do play off by postupovala první dvě mužstva. Podle úpravy formátu budou účastníci rozděleni do dvanácti skupin po čtyřech.

Do vyřazovací fáze postoupí nejlepší dva z každé skupiny a osm nejlepších týmů z třetích míst. Do play off se tak dostane dvaatřicet týmů, což byl i počet účastníků posledního šampionátu v Kataru.

„Vedení světového fotbalu návrh schválilo jednomyslně,“ oznámila FIFA.

„Revidovaný formát snižuje riziko nekalých praktik a tajných dohod. A také zajišťuje, aby všichni účastníci odehráli minimálně tři zápasy. A zároveň poskytuje vyvážený čas odpočinku pro všechny,“ tvrdí FIFA.

Skupiny o třech účastnících totiž nesly potíže v tom, že třetí zápas by mohl končit tak, jak by se oběma jeho soupeřům hodilo.

Když Spojené státy (1994) a Mexiko (1986) hostily vrcholný turnaj ve fotbale naposledy, bylo na něm čtyřiadvacet reprezentací. Po dvaatřiceti letech se počet účastníků zdvojnásobí.

Od roku 1998 ve Francii se šampionáty konaly s dvaatřiceti týmy, loni v listopadu v Kataru měl tento počet derniéru.

Finalisté v turnaji odehráli po sedmi zápasech. Za tři roky bude souboj o zlato osmým zápasem pro oba protivníky.

Pokud by se hrálo v šestnácti tříčlenných skupinách, dva nejlepší by odehráli rovněž osm zápasů. Ale celkový počet utkání na šampionátu by byl jen osmdesát. Nyní se zvedne na 104.