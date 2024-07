Baník může jít na Kodaň. Boleslavi hrozí v případě postupu také Beer Ševa

první utkání 8. srpna, odvety 15. srpna

Nemistrovská část: Mladá Boleslav/Transinvest (Lit.) - Hapoel Beer Ševa/Černo More Varna (Bulh.), FC Kodaň/Magpies (Gibr.) - Ostrava/Urartu (Arm.), Kilmarnock (Skot.)/Cercle Bruggy - Kuopio/Tromsö, Zimbru Kišiněv/Ararat (Arm.) - Dnipro-1 (Ukr.)/Puskás Akadémia (Maď.), FC Curych/Shelbourne (Ir.) - Vitória Setúbal/Floriana (Malta), Paksi (Maď.)/AEK Larnaka - Radnički (Srb.)/Mornar (Č. Hora), Diddeleng (Luc.)/Häcken - Stjarnan (Isl.)/Paide (Est.), Maribor/Craiova - Wisla Krakov/Rapid Vídeň, St Patrick’s (Ir.)/Vaduz - Maccabi Haifa/Sabah (Ázerb.), Valur (Isl.)/St. Mirren (Skot.) - Go Ahead Eagles (Niz.)/Brann (Nor.), CSKA Sofia/Budučnost Podgorica - Žalgiris Kaunas/Pafos (Kypr), Ilves Tampere/Austria Vídeň - Djurgärden/Niederkorn (Luc.), Corvinul (Rum.)/Rijeka - Milsami (Mold.)/Astana, Ružomberok/Trabzonspor - Hajduk Split/HB Tórshavn (Faer. ostr.), Noah (Arm.)/Sliema Wanderers (Malta) - AEK Atény/Inter Club d’Escaldes (And.), Auda (Lot.)/Cliftonville (Sev. Ir.) - Breidablik (Isl.)/Drita (Kos.), Iberia Tbilisi/Partizani (Alb.) - Basaksehir/La Fiorita (San Mar.), Bröndby Kodaň/Llapi (Kos.) - Legia Varšava/Caernarfon (Wal.), Braga/Maccabi Petah Tikva - Kluž/Neman Grodno (Běl.), Molde/Silkeborg - Gent/Víkingur (Faer. ostr.), Osijek/Levadia Tallinn - Zire (Ázerb.)/Dunajská Streda, St. Gallen/Tobol Kostanaj - Riga FC/Slask Vratislav, Panathinaikos/Botev Plovdiv - Zrinjski Mostar/Bravo (Slovin.), Omonoia (Kypr)/Torpedo Kutaisi (Gruz.) - Sumgait (Ázerb.)/Féhérvár (Maď.), Olimpija Lublaň/Žytomyr (Ukr.) - Šeriff Tiraspol/Elfsborg.

Mistrovská část: Vikingur Reykjavík/Egnatia (Alb.) - Virtus (San Mar.)/Flora Tallinn, Differdange (Luc.)/Ordabasy (Kaz.) - Struga (Maked.)/Pjunik Jerevan, Ballkani (Kos.)/Hamrun (Malta) - Larne (Sev. Ir.), HJK Helsinky - Dinamo Batumi/Dečič (Č. Hora).