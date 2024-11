Rychlý gól Hurtada v Uherském Brodě rozhodl o pohárovém postupu Jablonce

Trenér aktuálně pátého týmu prvoligové tabulky Luboš Kozel nasadil v Uherském Brodu silnou zahajovací jedenáctku s řadou obvyklých hráčů základní sestavy. Favorit udeřil už v šesté minutě, kdy se z dorážky po rohovém kopu střelou pod horní tyč prosadil kolumbijský obránce Hurtado.

Přestože Severočeši na umělém trávníku diktovali tempo, až předposlední tým MSFL odolával a ve zbytku utkání už neinkasoval. V 18. minutě domácí zachránila tyč a přestáli i celkem devět rohových kopů. Očekávaný postup favorita do osmifinále ale nepřekazili.

„Je to splněná povinnost, ale udělali jsme si to o hodně těžší. Přitom jsme začali dobře a brzo dali gól. Poté jsme zahodili dvě tři šance, jakoby se nemohlo nic stát. Hráli jsme pohodlně. Mysleli jsme si, že se tam prokombinujeme, což se nám na té umělce nedařilo. Domácí jsme nedorazili, dostávali jsme se do křeče, ale zápas jsme měli pod kontrolou. Jen jsme nepřidali gól na 2:0,“ citoval klubový web jabloneckého trenéra Luboše Kozla.

Z programu 3. kola poháru zbývá už jen středeční dohrávka mezi Táborskem a Českými Budějovicemi. Z prvoligových celků dosud z MOL Cupu vypadly Liberec, Slovácko a už v předchozím kole Karviná. Los jarního osmifinále se uskuteční 21. listopadu.