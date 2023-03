ONLINE: Moldavsko - Česko, druhý duel kvalifikace, Barák místo Krále, vzadu Jemelka

Češi nastoupí v Moldavsku v následujícím složení: Pavlenka - Holeš, Brabec, Jemelka - Coufal, Souček, Barák, D. Jurásek - Hložek - Čvančara, Kuchta.

Trenér Jaroslav Šilhavý tak udělal po pátečním utkání v Praze dvě změny. Obě jsou vynucené. V záloze je Barák místo Krále, v defenzivní trojici chybí Krejčí, kterého nahradil Jemelka.

Češi jsou favoritem skupiny E, Moldavsko jejím největším outsiderem. Ve svém prvním utkání remizovalo v pátek doma s Faerskými ostrovy 1:1.

Dosavadní obě vzájemná utkání vyhrálo Česko. V Moldavsku začínalo kvalifikaci o Euro 2004, tenkrát šlo o soutěžní premiéru trenéra Karla Brücknera u národního mužstva a byla vítězná. Bez potrestaných Nedvěda s Barošem zvítězil nově se tvořící tým 2:0 góly Jankulovského z penalty a Rosického ze závěru utkání. Doma pak na olomouckém stadionu to bylo 5:0 (dvakrát Lokvenc, Šmicer, Koller a Štajner).

Nic jiného než další vítězství by bylo selháním. Neočekává se to už vzhledem k tomu, jak reprezentace zvládla vstup do bojů o Euro 2024. Nad Poláky po 130 sekundách vedla 2:0, po hodině hry přidala třetí gól.

Polské hraje dnes večer proti Albánii. Z pětičlenné skupiny postoupí na šampionát, který příští rok hostí Německo, nejlepší dva týmy.