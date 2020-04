Mourinho porušuje v Anglii pravidla karantény, s hráči Tottenhamu si šel zatrénovat do parku

Mourinho byl fanoušky přistižen v Hadley Common parku v severním Londýně, kde trénoval Davinsona Sanchéze, Ryana Sessegnona a Tanguye Ndombelého, čímž ignoroval současná nařízení britské vlády.

Během současné celosvětové pandemie je v Anglii uzavřena většina. Výjimku tvoří ty, které prodávají potraviny, léky a jiné životně důležité zboží. Na veřejnosti je povoleno se pohybovat maximálně po dvou s výjimkou lidí, kteří spolu sdílí domácnost. Jednou denně mohou obyvatelé ve dvou s udržováním bezpečného dvoumetrového odstupu cvičit.

Just when you thought Spurs couldn’t get any worse, Mourinho was caught training with three first team players in a London park today, breaking lockdown rules pic.twitter.com/WjJVdRTrtb