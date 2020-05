Musí pryč, říkal kdysi Guardiola. Pak mu nechtěný Eto’o nastartoval kariéru

Praha Když se Josep Guardiola stal v létě 2008 koučem fotbalistů Barcelony, chtěl se zbavit Samuela Eto’oa. „Ne trenére, dejte mu šanci, on nám to vrátí,“ žádal záložník Xavi Hernández. A opravdu vrátil. Kamerunský útočník nastřílel spoustu gólů a Barcelona vyhrála všechno, co se dalo.

Fotbal ve starých kolejích? Ronaldo už přistál v Itálii, Messi vyhlíží první trénink I tento správný odhad jako by Xaviho utvrdil v tom, že se po skončení aktivní kariéry stane trenérem. V áčku Barcelony strávil sedmnáct let, v létě 2015 pak kariéru odešel dohrát do Kataru. Loni v klubu Al Sadd ho jmenovali koučem. Když se tenkrát v létě 2008 Guardiola přesunul od rezervy k prvnímu týmu Barcelony, ještě uznávaným trenérem nebyl. I přímluva nepostradatelného středopolaře Xaviho za Eto’oa mu kariéru pomohla parádně nastartovat. „Naštěstí jsi zůstal, i když ses chystal odejít,“ vzpomínal teď Xavi s Eto’oem ve sdíleném videu na instagramu. „Museli jsme Pepa přesvědčit, protože jsi byl střelcem týmu. Nakonec zvítězil zdravý rozum.“ V té době teprve začínala éra Lionela Messiho. Tehdy jedenadvacetiletý argentinský útočník se s o šest let starším Eto’oem starali o góly nejvíc.

Kamerunec dal třicet branek ve španělské lize a čtyři v Champions League. Messiho bilance: třiadvacet gólů v La Lize, devět v Lize mistrů a dalších šest v domácím poháru. Barcelona vyhrála všechny tři soutěže. Hned po sezoně Eto’o však stejně odešel, přestoupil do Interu Milán. V Barceloně byl pět let, jeho poslední rok v katalánském klubu byl nejlepší v životě. A zrovna pod Guardiolou, který ho původně nechtěl kvůli jeho přístupu. Eto’o střílel branky i za národní tým Kamerunu. „Taky bych o Samuelovi mohl říct pár špatných věcí, ale nakonec je nejdůležitější, jak člověka poznáte. Naštěstí zůstal a vydělali jsme na tom všichni,“ zdůraznil Xavi.

Náhradu za Eto’oa si Guardiola našel právě v Interu, přivedl Zlatana Ibrahimovice. Ale ten tam vydržel jen rok... Eto’o za Barcelonu odehrál celkem 199 zápasů a dal 130 gólů. V Interu strávil dva roky, pak byl v Anži Machačkala, v Chelsea, v Evertonu, v Sampdorii Janov, v tureckých klubech Antalyaspor a Konyaspor, minulou sezonu strávil v Kataru. Byla jeho poslední.