Musím se víc soustředit, měl jsem v hlavě hodně ten hattrick, litoval Souček neproměněné penalty

Praha Slávistický fotbalista Tomáš Souček měl velmi blízko k tomu, aby dal podruhé v ligové kariéře hattrick a znovu proti Ostravě. Kapitán červenobílých však za stavu 2:0 neproměnil penaltu a k výhře 4:0 nad Slezany v 15. kole nejvyšší soutěže přispěl úvodními dvěma góly. Zahozený pokutový ho hodně štval

„Mrzí mě to. Byla to penalta, jednoduchá situace. Štve mě, že jsem to neproměnil. Ne ani tolik kvůli hattricku, ale hlavně kvůli tomu, že jsem tu situaci prostě neproměnil. Ale na druhou stranu jsem rád, že to přišlo v takovýhle moment než třeba za stavu 0:0,“ řekl novinářům Souček.

„Musím se víc soustředit. Měl jsem v hlavě hodně ten hattrick a ne tu situaci samotnou, na kterou šel. Dopadlo to pak tak, jak to dopadlo. Musím na to být víc koncentrovaný, beru to jako velkou chybu,“ dodal čtyřiadvacetiletý reprezentační záložník.

Dosud jediný hattrick v lize dal v únoru 2016 právě doma proti Ostravě a zařídil obrat na 3:1. „Měl jsem to v hlavě, že jediný hattrick jsem měl proti Baníku. Doufal jsem, že by mohl přijít znovu a o to víc mě to teď mrzí, že nepřišel. Jsem ale hlavně rád, že jsme to zvládli, to bylo nejdůležitější,“ řekl Souček.

V předchozím domácím ligovém duelu s Příbramí proměnil penaltu za stavu 0:1. „Tohle byla moje první penalta, kdy byl stav pro nás o dva góly a byl jsem bez tlaku. Zatím téměř každou penaltu jsem kopal za stavu 0:0 nebo 1:1. Asi je ten tlak lepší, než když je to 2:0 a je to skoro rozhodnuté,“ přemítal.

Slavia Baníku oplatila středeční porážku 0:2 z osmifinále domácího poháru. „Hodně jsme se o vyřazení bavili. Měli jsme ale tři dny na to, abychom se připravili a vrátili jim to, což se povedlo. Zvládli jsme to,“ pochvaloval si nejlepší slávistický střelec ligové sezony se sedmi brankami.



Za klíčový proti Baníku považoval úvodní gól dvě minuty před pauzou. „Myslím, že byl dost důležitý. Věděli jsme, že na nás Baník vlétne, že zkusí hrát hru, kterou hráli před třemi dny v poháru. My jsme je ale hodně obehrávali a čekali jsme, až přijde nějaká šance, nějaký gól, že odpadnou. Jak přišel gól, tak bylo vidět, že jsme druhou půli hráli tak, jak jsme chtěli,“ konstatoval.

Jeho tým se ideálně naladil na úterní duel Ligy mistrů v Barceloně. „Kdyby přišla ztráta, měli bychom to v hlavách. Teď je máme čisté a budeme se plně soustředit na Barcelonu. Těším se strašně moc, protože to bude obrovský stadion, vlastně asi moc větších není. Věřím, že se na to připravíme a odehrajeme s nimi alespoň podobný zápas jako doma. Doufám, že třeba i s body,“ dodal Souček.