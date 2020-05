Může dojít na překvapivé výsledky, myslí si kapitán Klokanů Jindřišek o lize bez diváků

Praha Když za necelé tři týdny vypukne fotbalová liga, mužstva bez podpory fanoušků mohou ztratit část své síly. „A může dojít na překvapení a zajímavé výsledky,“ říká jeden z ligových veteránů Josef Jindřišek z Bohemians 1905.

Prázdné tribuny. Fotbalisté při ligovém utkání uslyší každé slovo, každý výkřik, nadávku, každý pokyn trenéra. Někde i hluk z ulice.

„Určitě bych chtěl všemi deseti, aby se už hrálo,“ říká devětatřicetiletý záložník.

„Ale hrát bez lidí je obrovská nevýhoda. To prostě bude zápas jako trénink, kde taky nejsou fanoušci. Bude to zvláštní. Nebude to ani jako přátelák, protože i na něj za námi fanoušci jezdí a pár lidí tam je,“ podotýká Jindřišek.

„Už jsem bez diváků zažil zápas v Evropské lize s Trnavou proti Dinamu Záhřeb a Mostaru a je to strašné. Bez diváků znamená bez atmosféry, nejsou tam emoce. Pro fotbal to nic příjemného není, ale opatření bohužel je takové. Slyšíte každý pokyn rozhodčího, není to ono,“ přemítal olomoucký trenér Radoslav Látal.

Právě Bohemians si dlouhodobě zakládají na prostředí v Dolíčku, přestože v minulé měli nejhorší domácí bilanci ze všech.

I Slavia, nedaleký soused z pražských Vršovic, kvůli chybějící podpoře od fanoušků může doma ztratit část své síly. Podobně to má Sparta, Baník Ostrava, Plzeň, Slovácko, v letošním ročníku i nováček České Budějovice. Bez fanoušků je fotbal jiný, horší.



„Budou to zvláštní zápasy. Když tým nepožene domácí obecenstvo, můžou mít vyrovnanější průběh. Jen doufám, že na to nedoplatíme zrovna my,“ poznamenal Jindřišek.

„Musíme to tak brát. Určitě jsem rád, že aspoň začneme hrát, pokud se teda nic nezmění,“ přemítal Jindřišek.

Jestli se přerušený ročník bude dohrávat, rozhodnou kluby v úterý 12. května. Budou schvalovat program, který se posune až do poloviny července. Když se Fortuna liga rozjede kolem 25. května, jak je v plánu, nestihne se dohrát do 30. června, což je datum pro ukončení ročníku.

Ne všude však chtějí hrát. Především sestupem ohrožené celky kalkulují s anulováním ročníku, pak by totiž pád o patro níž nepotkal nikoho.

Výhrady k dohrání sezony měla i Slavia, která může ztratit první místo, a tím i nejvýhodnější postavení do příštího pohárového ročníku ze všech českých klubů. Jako první tým tabulky by kvalifikaci začala v 3. předkole Ligy mistrů.