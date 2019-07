Muži si při oslavách sahají do rozkroku, my bychom měly být pokorné? Směšné, tvrdí americká fotbalistka

Lyon Fotbalistka USA Alex Morganová je zklamána reakcemi na svojí oslavu rozhodující branky proti Anglii v semifinále mistrovství světa žen, které fotbalistky Spojených států opanovaly 2:1. Třicetiletá Američanka zároveň zpochybnila dvojí metr pro ženský sport. Podle ní se od žen zřejmě očekávají decentní oslavy, zatímco muži se klidně popadají za rozkrok.

Alex Morganová trvá na tom, že její oslava „pití čaje“ po brance, kterou poslala fotbalistky Spojených států do finále Mistrovství světa žen po výhře nad Anglií 2:1, nebyla trefou do fotbalistek Anglie.

„Jsem zaskočená, musím se tomu smát. Mám pocit, že pro ženy ve sportu existuje určitý druh dvojího měřítka. Podle všeho bychom měly být pokorné a oslavovat decentně. Musíme s tím něco udělat, vždycky to tak bylo. Vidíte muže, kteří slaví emotivně po celém světě na velkých turnajích, popadají se za rozkrok nebo cokoliv jiného,“ otevřela diskuzi Morganová.

Manažerka amerického národního týmu žen Becca Roux tuto debatu podporuje též.

„Myslím, že naše hráčky jsou skvělými vzory. Některé věci, za které jsou kritizovány, jsou jen sexistické kecy,“ nebere si servítky.

„Miluju chování našich hráček. Líbí se mi, že jsou svoje. Myslím, že jsou pořád velmi zdvořilé a své protivníky respektují. Včetně Anglie,“ pokračuje Rouxová.

Gólovou oslavu Morganové v zápase s Anglií si prohlédněte zde:

Držitelka zlaté olympijské medaile Morganová se hájí, že její oslava byla spojena s frází herečky Sophie Turner, jež se vyskytuje v populárním seriálu Game of Thrones.

„Moje oslava byla reakcí na gesto Sophie Turnerové, je to jedna z mých nejoblíbenějších hereček, vůbec to nebyl rýpanec do Anglie, jak se to teď všichni snaží nafouknout,“ vysvětlila.

Největší vlnu kritiky spustila Angličanka Lianne Sandersonová, která byla bývalou spoluhráčkou Morganové. Její oslavu považovala za odpornou.

„Jsem z toho zklamaná. Byly jsme spoluhráčky v Orlando Pride a mám nejvyšší respekt k Lianne a všem spoluhráčkám, se kterými jsem hrála,“ uzavřela Morganová debatu.

Fotbalistky USA vyzvou ve finále MS v boji o světový trůn v neděli od 17:00 Holandsko.