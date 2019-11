Myslel jsem, že jsem vstřelil oba góly. Ondrovi Čelůstkovi jsem říkal, ať nikomu neříká, že ho dal on, směje se Král

PLZEŇ Když hned po postupu fotbalistů Slavie do základní skupiny Ligy mistrů nečekaně přestoupil do Spartaku Moskva, řada fanoušků mu vyčítala, že místo slibně rozjeté kariéry dal přednost penězům. Alex Král však přiznal, že přestup do Ruska byl správnou volbou a nyní to potvrdil, když gólem a asistencí zařídil výhru 2:1 v kvalifikaci o EURO proti Kosovu a tím i postup na závěrečný šampionát.

„Jsem strašně rád, že jsem dal gól právě teď a pomohl k postupu. Nejdůležitější byla reakce na inkasovaný gól. Nezačali jsme bláznit, nakopávat. Pořád jsme hráli to, co od první minuty. Díky tomu jsme postupně vstřelili oba góly,“ řekl po zápase šťastný Král.

Alexi, jak vám zní, že jste reprezentaci vlastně posunul na Euro?

Já? Ne, ne, ne. Mám sice gól a asistenci, ale posunuli jsme ji tam všichni.

jak to vůbec bylo s tím druhým gólem? Vaši spoluhráči šli slavit za vámi, kdežto se střelcem Ondřejem Čelůstkou šel slavit jen Zdeněk Ondrášek...

Myslel jsem, že i ta druhá trefa je moje. Ale jak jsem slavil, tak mi Ondra Čelůstka povídá, že mou hlavičku tečoval. Tak jsem mu řekl: hlavně to nikde neříkej! Důležitý je, že gól padnul a že nás dostal na EURO.

Jaké to je zažít tolik úspěchů během jediného roku? V zimě jste přišel do Slavie, zahrál jste čtvrtfinále Evropské ligy proti Chelsea, pak jste pomohl vybojovat postup do Ligy mistrů a po přestupu do Ruska nyní slavíte postup na EURO...

Užívám si to. Je vidět, že ty kroky, které děláme s rodiči a s agentem, jsou správné. Je teď potřeba zůstat na zemi a pokračovat postupnými kroky v tom, co mě vlastně dostalo až sem. Věřím, že to bude mít pořád vzestupnou tendenci.

A teď se zájem o vás opět zvedne. Co říkáte na velký zájem Evertonu?

To samozřejmě vnímám, ale já budu řešit, co je teď. V nároďáku hrají ti s aktuálně nejlepší formou. To je potřeba neustále potvrzovat. I proto si myslím, že zápas s Bulharskem bude v tomhle hodně důležitej.