Na jediný zápas. Plzeň začíná boj o Ligu mistrů, změří síly s talentovanými Nizozemci

ALKMAAR/PRAHA Plzeňská Viktorie dnes vstoupí jako první český tým do pohárové Evropy. V rámci druhého předkola Ligy mistrů změří Západočeši síly s nizozemským Alkmaarem. Ale pozor, tentokrát o postupujícím rozhodne jediný zápas.

Pokud Plzeňští uspějí, čeká je minimálně skupinová fáze Evropské ligy. A že to bude po roční absenci v evropských soutěžích veledůležitý duel, si uvědomují všichni členové klubu. „Není to otázkou nutnosti z pohledu ekonomiky, protože klub je ekonomicky stabilní. Ale pro nás je to daleko zásadnější z pohledu rozvoje, konfrontace ve sportovní rovině i společenské pro město a fanoušky. V uvozovkách jsme byli zvyklí minimálně na podzim působit v pohárech,“ znělo z úst generálního manažera Viktorie Adolfa Šádka.



Plzeň se na duel s Alkmaarem nakonec naladila výhrou v utkání s Opavou, i když to zprvu vypadalo, že k němu vůbec nedojde. Hráči a členové realizačního týmu Viktorie museli totiž absolvovat opakované testy na koronavirus, protože měli v širším kádru hned dva nakažené. Tři hodiny před zápasem se nakonec dozvěděli, že je zbytek týmu bez nákazy, a mohli tak vstoupit do nového ročníku Fortuna ligy.



Ten i přes úvodní starosti zvládli s přehledem a po výhře 3:1 se mohli chystat na úterní odlet do Nizozemska. Čas však museli trávit v hotelové izolaci a bez rodin, aby i pondělní testy měli negativní a mohli se vydat na utkání.



„Pro nás je to velmi podstatný zápas. Chlapci v minulé sezoně udělali maximum, aby si ho mohli zahrát. I kdybychom se v izolaci rozhodli být delší dobu, tak to vydržíme, protože víme, z jakého důvodu to je a na co se chystáme,“ uvedl kouč Adrián Guľa, pro nějž to bude vůbec první evropská zkušenost na lavičce Viktorie.

Hvězda soupeře v hledáčku Barcelony

Sokem jeho svěřenců je nizozemský vicemistr, což samo o sobě budí respekt. „Čeká nás mladý, dravý soupeř, který nepodcení absolutně žádnou situaci. Je založený na fyzické, běhavé zátěži,“ upozorňuje na kvalitu soupeře Ondřej Mihálik, jenž v červenobílém dresu AZ rok a půl působil, i když kvůli zranění stihl jen tři starty.

Sílu Alkmaaru dokazuje i fakt, že nizozemský celek skončil loni v předčasně ukončené Eredivisie na druhém místě jen o skóre za Ajaxem. AZ pak neúspěšně žádal UEFA, aby přehodnotila své rozhodnutí a základní skupinu Ligy mistrů přisoudila na úkor amsterodamského celku právě jemu. Argumentoval tím, že měl lepší bilanci ve vzájemných zápasech.

Plzeň se na úvod ligy utkala s Opavou

V jeho ofenzivě září mladý trojlístek. Zleva řádí Ousammy Idrissi, na druhé straně operuje talentovaný Calvin Stengs a uprostřed tomu dodává šmrnc Myron Boadu. Všichni tři patří do hledáčku evropských velkoklubů, o Stengse se údajně zajímá dokonce Barcelona. Když přidáme záložníka Jordyho Classieho, jenž má zkušenosti z Premier League, či Rona Vlaara, velezkušeného reprezentanta Oranjes, má před sebou Plzeň opravdu nesnadný úkol.



Viktoriáni to budou mít letos o to těžší, že se kvůli pandemii covidu-19 a nabité termínové listině hrají kvalifikační klání pouze na jeden zápas s výjimkou play off. Pokud tedy v Nizozemsku neuspějí, nemohou se spoléhat na odvetu. V takovém případě by museli všechny síly směřovat aspoň na postup do hlavní fáze Evropské ligy. Aktuálně je však jednoznačným cílem Liga mistrů.