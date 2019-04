Na vrácení peněz je dost času. Chceme, aby nám UEFA odložila trest na Chelsea, přeje si Tvrdík

PRAHA Fotbalová Slavia požádala Evropskou fotbalovou unii UEFA, aby uzavření části tribuny Sever odložila až po domácím čtvrtfinále Evropské ligy proti Chelsea.

Pražský klub, který dostal trest kvůli výtržnostem fanoušků v únorovém utkání s Genkem, podle jeho šéfa Jaroslava Tvrdíka přehodnotil původní záměr podat odvolání, protože by nemělo šanci na úspěch.



Slavia ve čtvrtek informovala o rozhodnutí disciplinární komise UEFA jen krátce poté, co oznámila, že úvodní zápas se slavným londýnským soupeřem je vyprodaný.

„Vzhledem k tomu, že o odvolání by nebylo rozhodnuto do dne zápasu a současně by nemělo podle právníků šanci na úspěch, klub žádá UEFA jen o odklad trestu. Jedním z důvodů je, že nebyla žádná indikace o trestu před zahájením prodeje,“ napsal Tvrdík na twitteru.

„Máme příslib, že o žádosti o odklad trestu se rozhodne co nejdříve,“ doplnil předseda představenstva Slavie.

UEFA na svém webu uvedla, že uzavření se týká tří sektorů na tribuně Sever, kde sídlí „kotel“ s nejvěrnějšími fanoušky.



Vedle pokuty 32.000 eur (asi 825.000 korun) by tak Slavia přišla i o peníze ze vstupného. Lístky na atraktivní duel s Chelsea stály od 700 do 2180 korun.

Slavia přivítá „Blues“ ve čtvrtek 11. dubna od 21:00 a už během první fáze předprodeje lístky na stadion v Edenu zcela rozebrali majitelé permanentních vstupenek. Na volný prodej vůbec nedošlo.

„Stále věříme tomu, že si tento svátek fotbalu užijeme ve slavnostní atmosféře plného stadionu. Na vrácení peněz je času dost, naděje umírá poslední,“ uvedl Tvrdík.