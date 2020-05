Naděje pro fotbalové kluby. Do karantény by nemusel celý tým, tvrdí předseda LFA

Praha Pokud se první a druhá liga znovu rozběhnou, nebude muset jít podle předsedy Ligové fotbalové asociace Dušana Svobody v případě pozitivního testu na nový typ koronaviru do karantény celý tým. Šéf LFA předběžně počítá, že by sezona skončila 14. července odvetami baráže o nejvyšší soutěž.

„Forma karanténních opatření se ještě upřesňuje, ale nepůjde o plošnou karanténu celých týmů,“ řekl Svoboda v rozhovoru pro sport.cz na dotaz, co se stane, pokud by se v některém z týmů objevil pozitivní případ nemoci covid-19.



Epidemiolog Rastislav Maďar, který je koordinátorem ministerské skupiny pro uvolňování přijatých opatření, přitom ve čtvrtek upozornil, že by karanténa hrozila celému týmu a že k fotbalistům bude přistupováno stejně jako k ostatním občanům.

Svoboda potvrdil, že se před případným znovuzahájením soutěží uskuteční plošné testování všech hráčů a členů realizačních týmů. „Kdy a v jaké frekvenci, ještě není stanoveno. Plošné testování bude hradit LFA,“ prohlásil Svoboda.

LFA by chtěla obnovit nejvyšší soutěž od 25. května a kluby o tom budou v úterý rozhodovat na ligovém grémiu. Musejí schválit, že se sezona prodlouží přes 30. červen, kdy běžně končí ročník. První i druhá liga budou rozhodovat zvlášť, v každé komoře je tedy potřeba nadpoloviční počet devíti hlasů.

„Víme, že se nám nepodaří soutěžní ročník dokončit do konce června. Klubům v úterý předkládáme k odsouhlasení prodloužení sezony 2019/20 do konce července s tím, že 14. července by se odehrály odvety baráže a ideálně by tak skončil soutěžní ročník. O titulu by se rozhodlo pátým kolem nadstavby 8. července,“ uvedl Svoboda.

Pokud by se liga nakonec přece jen kvůli rozhodnutí vlády nedohrála, řídili by se funkcionáři soutěžním řádem. „V případě ligy by se nevyhlašoval mistr ani by nikdo nesestupoval. Ohledně pozic do evropských pohárů bychom postupovali dle doporučení UEFA,“ řekl Svoboda.

Ligových zápasů se bude moci zúčastnit 130 lidí - vedle hráčů a realizačních týmů ještě především pořadatelé, podavači míčů a zástupci médií. „Vzhledem k tomu, že dochází postupně k rozvolňování vládou stanovených opatření a existuje již varianta, že od 25. května budou povoleny akce s účastí až 500 osob, tak v tomto ohledu velké komplikace nečekáme,“ doplnil Svoboda.