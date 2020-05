Nadstavba bude chaos, čekám podivné výsledky. Snad nikdo nezneužije nemoci, říká Vízek k dohrání ligy

Praha Byl pro pokračování nejvyšší české fotbalové ligy, ovšem bez nadstavby. Ta podle něj může přinést řadu pochybovačných výsledků a bojí se, aby týmy nemoci covid-19 nezneužily v případě potřeby. „Určitě, nadstavba bude velký chaos. Navíc znáte českou vyčůranost, může přinést i spoustu pochyb,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Ladislav Vízek, který nemoc covid 19 také prodělal. „Cítím se slabší, už zvládnu jenom jeden zápas tenisu, je to ale nemoc pro starší lidi,“ dodává.

Souhlasíte s pokračováním ligy?

Je to takový domyšleno nedomyšlený. Já pevně věřím, že se nebude kalkulovat, aby tým na padáka neměl najednou tři nemocné hráče. Jsem ale rád, že se bude na co dívat a týmy mají chuť hrát, široká veřejnost už na pokračování dychtivě čekala.

Jste pro karanténu pro celý tým v případě nakažení jednoho hráče?

Většina lidí už chodí do práce, tak nevidím důvod, proč by neměli ani fotbalisté. Podle mě je ta nemoc stejně pro lidi v mém věku, hodně mladých jí mohlo mít, ale nemuselo to ani vůbec vědět. Za mě se to ale mělo dohrát bez nadstavby co nejrychleji, tak jak navrhoval pan Nezmar. Nadstavba byla minulý rok nepovedená, Slavia hrála na konci derby o nic, v baráži bylo plno podivných rozhodnutí. Koronavirus tu může být ještě hodně dlouho, čeká se druhá vlna..

Může konec ligy a nadstavba přinést nečekané výsledky?

Určitě, bude to velký chaos. Navíc znáte českou vyčůranost, může přinést i spoustu pochyb. Mělo se dohrát třicet kol a zbytečně to neprotahovat. Představuji si, jak jdou dva hráči do hlavičkového souboje a ten druhý mu uhne, protože se prostě bude bát (smích). Už mě ale nebaví se dívat na retro zápasy, takže se těším, furt je tam ale ten problém toho, aby to některý z týmů nezneužil.



Hrát se bude dvakrát týdně, nebude to likvidační pro týmy ze spodní části tabulky?

Ty kluci jsou mladý a nejsou žádná cukrátka. Vůbec bych nepochyboval o tom, že by to nezvládli, naopak. Myslím si, že by pro ně nebyl problém hrát třikrát týdně, jsou to trénovaní profesionálové.

Liga se bude hrát bez diváků, může to ublížit některým týmům?

Je to obrovské mínus pro všechny, bude to postrádat tu atmosféru, kterou máme rádi. Já jsem jí na Dukle nezažil nikdy, hráli jsme před poloprázdnými tribunami (smích). Nejvíce to bude podivné v Edenu, Tribuna Sever je tam tradičním dvanáctým hráčem. Vyprodaná Letná i plzeňský stadion také umí nabídnout skvělou atmosféru, trpět budou ale jejich soupeři, kteří se dokážou na podobné zápasy skvěle namotivovat.

Sledoval jste spor Jaroslava Tvrdíka s Dušanem Svobodou?

Každý kopal za své cíle, mě to ani moc nepřekvapilo. Jaroslav Tvrdík totiž často mluví hodně napřímo, nečekal jsem, že bude takto bojovat za Slavii, za mě je to ale dobře. Aspoň tam pozlobí ty bafuňáře, kteří tam jsou již několik let, beru ho spíš furt ale jako politika, každopádně je zajímavý ho sledovat. Co se týče Dušana Svobody, tak se dalo očekávat jeho znovuzvolení, je to pravá ruka Daniela Křetínského, těch funkcí má fakt hodně. Navíc neměl protikandidáta, takže nebylo co řešit.