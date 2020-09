Narozeniny, gól a postup. Liberecký útočník Rabušic zažil v Litvě povedený večer

Vilnius O víkendu dal gól v Českých Budějovicích, střeleckou formu liberecký fotbalista Michael Rabušic potvrdil i ve čtvrtečním duelu 2. předkola Evropské ligy na stadionu litevského Riteriai. "Hlavně, že jsme to zvládli," oddechl si po vítězství 5:1, jehož výše tak trochu zkresluje.

Liberec měl výborný úvod zápasu, brzy vedl 2:0. Ale když po hodině hry domácí snížili, Liberečtí se museli bránit.

„Zápas hodně ovlivnil vítr. My jsme měli výhodu v prvním poločase, kdy jsme hráli po větru. Bylo to složité hlavně pro brankáře, odkopávali balon, který se vracel zpátky. Druhý poločas to bylo v obráceném gardu, takže jsme trošku čekali, že můžou být domácí daleko nepříjemnější i v míčích za obranu,“ poznamenal trenér Pavel Hoftych.

Rabušice poslal do hry krátce po inkasované brance. Dvacet minut se Liberečtí o výsledek strachovali, než Rabušic definitivně rozhodl. Gólem v 84. minutě na 3:1 oslavil jedenatřicátiny, které vyšly právě na den utkání. A za chvíli vybojoval penaltu, z níž Júsuf upravil na 4:1.



„Udělali jsme si to trošku těžší, než jsme chtěli. Začátek byl dobrý, neuznali nám gól na 3:0. Asi by bylo po zápase, kdyby platil. Prostě jsme zápas nedokázali nějak ukončit. Za těch podmínek to bylo fakt těžké, byla zima oproti včerejšku a foukal silný vítr. Ten chytnul balon a on to krásně trefil a snížil na 1:2,“ říkal Rabušic.

„Nejsme tak zkušený mančaft, zbytečně jsme se nechali zatlačit a nehráli tak takticky. Ale pak nám naštěstí pomohl třetí gól, to už myslím bylo po zápase. Zvládli jsme to, což je nejdůležitější,“ zdůraznil.

Rabušic už v Liberci základní skupinu Evropské ligy zažil, na podzim 2013 byl u toho, když mužstvo v kvalifikaci postupně vyřadilo Skonto Riga, FC Curych i Udine.

A ve skupině skončilo druhé za Sevillou a před Freiburgem a Estorilem. Vyřazovací fázi si Rabušic už nezahrál, protože v lednu 2014 přestoupil do Hellasu Verona.