‚Celé zemi dělají jen ostudu, otravují lidem život.‘ Slovensko prožívá hrozivý vstup do kvalifikace o MS

Praha Evropská kvalifikace na fotbalové mistrovství světa ještě ani pořádně nezačala a už dochází k prvním překvapením. Dvě z nich se odehrála na úkor slovenské reprezentace, které se letenky do Kataru po bídných výkonech v zápasech s jasnými outsidery výrazně vzdálily. Svěřenci trenéra Štefana Tarkoviče nejprve remizovali na Kypru (0:0) a pouze bod vydolovali také doma proti Maltě (2:2).

Utkání s fotbalovým trpaslíkem se pro ně navíc vyvíjelo ještě nepříznivěji. Hosté odcházeli do šaten s náskokem dvou branek, které vstřelili v jednom zápase poprvé od roku 2001. Krátce po přestávce ale o nadějné vedení přišli.

V devětačtyřicáté minutě snížil střídající Dávid Strelec a nedlouho poté srovnal Milan Škriniar, obránce Interu Milán a čerstvý držitel ceny pro nejlepšího slovenského fotbalistu roku. A protože další gól i přes šance na obou stranách nepadl, zaznamenali naši východní sousedé další remízu s papírově slabším soupeřem.

„První poločas jsme totálně prospali a podali příšerný výkon. Dohánět dvougólové manko je těžké s každým soupeřem. Remizovat doma s Maltou je smutné. Každý z nás se musí zamyslet, takhle to dál nejde,“ neskrýval frustraci Škriniar.

Podobná slova ze sebe po zápase soukal trenér Tarkovič, který převzal národní tým v říjnu minulého roku po Pavlu Hapalovi. Mrzely ho hrubé individuální chyby, ale také vynucené střídání zraněného sparťana Dávida Hancka už v průběhu prvního poločasu a absence dalších devíti hráčů v čele s Martinem Dúbravkou nebo Ondrejem Dudou.

Quite incredible - Malta lead Slovakia 2-0!



2 goals in 4 minutes 



Gambin with this absolute peach (his first international goal) to set the tone! #SVKMLT #WCQ pic.twitter.com/k9GaMN0DeD — Sacha Pisani (@Sachk0) March 27, 2021

„Nechci se na to vymlouvat, ale nejsme schopni je nahradit. O přestávce jsme udělali nějaké změny a začali hrát to, co jsme chtěli. K obratu nám chyběla větší kvalita v ofenzivě. S průměrnými mužstvy nejsme schopni hrát dostatečně efektivně,“ povzdechl si osmačtyřicetiletý kouč.



Nečekané ztráty bodů budou jeho družinu mrzet. Slováci mohou složitou situaci alespoň trochu vylepšit v úterý. Na stadionu v Trnavě přivítají dosud neporažené Rusko, které táhne třígólový střelec Arťom Dzjuba.



„Ani v případě výhry nad Rusy se ale nemůžeme tvářit, že je vše v pořádku. To, co národní tým dosud předváděl, byla procházka po hřišti, fotbal bez srdce a bez zájmu. Především v této složité době potřebujeme sportovce, kteří nám udělají radost, jako jsou Petra Vlhová nebo Peter Sagan. Fotbalisté dělají celé zemi jen ostudu, otravují lidem život,“ nebral si v rozhovouru pro Šport.sk servítky bývalý trenér slovenské reprezentace Ladislav Jurkemik.

Irská blamáž a skvělí Turci

Ještě větší ostudu než Škriniar a spol. si uřízli Irové, když na domácí půdě podlehli Lucembursku 0:1. O teprve šestém vítězství „Červených lvů“ v historii kvalifikace na světový šampionát rozhodl v závěru druhého poločasu Gerson Rodrigues, útočník Dynama Kyjev

„Nenapadá mě nic, čím by se takový výsledek dal omluvit. Je třeba přijmout kritiku a jít dál. Měli bychom být hrdí, že můžeme oblékat reprezentační dres, ale nic takového jsem neviděl. Je mi neuvěřitelně trapně,“ soptil irský kapitán a obránce Evertonu Séamus Coleman.

 "Horrible, embarrassing night."



Seamus Coleman doesn't hold back on his criticism after Ireland suffered a 1-0 defeat to Luxembourg pic.twitter.com/PFM4bLLdqN — Football Daily (@footballdaily) March 28, 2021

Aktuální reprezentační přestávka pouze potvrzuje měnící se pořádky na fotbalové mapě. Rozdíly mezi nárdními týmy se zmenšují, dříve zřídkakdy vídané výsledky přibývají, outsideři dokážou tradiční giganty potrápit.

Třeba Ázerbájdžán podlehl Portugalcům jen kvůli vlastní brance obránce Medveděva, Gruzie přilšla o remízový stav proti Španělsku až v nastavení. Chorvatsko, jeden ze soupeřů české reprezentace na nadcházejícím mistrovství Evropy, odjel s prázdnou ze Slovinska.



Příjemně překvapivými výkony se naopak prezentují Turci. Díky hattricku nestárnoucího Buraka Yilmaze nejprve přestříleli Nizozemsko 4:2 a v sobotu dokázali udržet na uzdě hvězdného mladíka Erlinga Haalanda, o něhož se v létě strhne nelítostný boj na přestupovém trhu.

„Udělali jsme všechno správně. Hráčům musím pogratulovat, ukázali obrovské odhodlání. Ale šest bodů nic neznamená, může se stát cokoliv. Pořád jsme na začátku cesty,“ brzdil po vítězství 3:0 v Norsku nadšení trenér Şenol Güneş.



Na předčasné závěry je opravdu ještě brzy, kvalifikace teprve odstartovala. Její dosavadní průběh ale ukazuje, že boj o účast v Kataru by mohl nabídnout vskutku zajímavou a vyrovnanou podívanou.