Následovník Hamiltona v boji proti rasismu. Boateng naléhá na hráče, aby před zápasy Ligy mistrů poklekli

Mnichov Německý fotbalista Jerome Boateng z Bayernu Mnichov naléhá na hráče, aby před zápasy Ligy mistrů poklekli na znamení solidarity s hnutím Black Lives Matter (Na černošských životech záleží) proti rasismu a společenské nerovnosti. Jednatřicetiletý obránce tmavé pleti má s rasismem osobní zkušenost.

„Je velmi důležité, abychom s tím pokračovali i v Lize mistrů. Zejména v závěrečných kolech, která bude sledovat celý svět. Snad se k nám přidají i další sportovci,“ řekl Boateng, který už o rasismu mluvil se spoluhráči z Bayernu Joshuou Kimmichem a Leonem Goretzkou.

„Ptali se mě, jak to mohou podpořit a jaké to je čelit rasismu. Řekl jsem jim, co se mi stalo a proč je to tak bolestivé, když musíte poslouchat takové věci,“ dodal mistr světa z roku 2014.

Bayern je před osmifinálovou odvetou Ligy mistrů s Chelsea, která se hraje příští sobotu, ve výhodné pozici. V prvním utkání zvítězil před přerušením soutěže kvůli koronaviru v Londýně 3:0.



V hnutí Black Lives Matter, jež spustila květnová smrt neozbrojeného černocha George Floyda při zatýkání v Minneapolisu, se výrazně angažuje například britský mistr světa formule 1 Lewis Hamilton i další sportovci.