Navzdory výsledkům okouzlil Arsenal. Artetovo rozkolísaní Kanonýři přivítají Slavii

Londýn/Praha Více než dvě dekády s Arsénem Wengerem a nepovedená epizoda Unaie Emeryho. Arsenal si po velkých úspěších zvykl na léta neúspěchů s výjimkami v podobě pěti získaných FA Cupů (2005, 2014, 2015, 2017, 2020).

K dnešku 6172 dní, tedy téměř 17 let. Tak dlouho už „Kanonýři“ neslavili s pohárem pro vítěze Premier League (a letos rozhodně slavit znovu nebudou).



Dost dlouhá doba na to, abyste si řekli, že potřebujete léčbu „šokem“, respektive novým trenérem. Tři roky po konci aktivní kariéry v dresu Arsenalu se v prosinci 2019 vrátil na Emirates Stadium španělský elegán Mikel Arteta, jenž sbíral ostruhy coby asistent Pepa Guardioly v Manchesteru City. A mezi fanoušky se šířila doslova vlna pozitivních reakcí.

Což těšilo pochopitelně i vedení klubu. „Jsme nadšení, že se Mikel vrací zpátky k nám. Je důležité, že zná očekávání klubu i fanoušků. Jsme si jistí, že může Arsenal vrátit tam, kde ho všichni chceme vidět,“ prohlásil Josh Kroenke, zástupce majitele.

O kvalitách muže, který mu tři roky dělal asistenta, nepochyboval ani Guardiola: „Jsem si jistý, že si Mikel v Londýně povede skvěle. Byl to jeho sen.“

A tak začal devětatřicetiletý rodák z baskického San Sebastianu s neměnným účesem a výrazným obočím pomalu měnit milovaný klub k obrazu svému.

Důvěra ze všech stran

Po dvou zápasech (remíza 1:1 proti Bournemouthu a prohra s Chelsea 1:2) měl první jasné signály, na čem pracovat: „Zatím ještě nedokážeme vydržet celý zápas v takovém tempu, jak bychom si představovali.“

Důležitým faktorem pro něj byla skutečnost, že měl na své straně také kabinu.

„Začínáme nanovo a pořád je před námi hodně tvrdé práce. Fotbal si ale znovu užíváme,“ pronesl dva týdny po Artetově nástupu řecký obránce Sokratis. A když skvělou atmosféru potvrdil i „bručoun“ a řízný bek s kamenným výrazem v obličeji, bylo jasné, že se do Arsenalu s příchodem nového trenéra vrátila radost.

Zklamaný Mikel Arteta.

Radost z fotbalu, na které si právě tento na ostrovy netradičně ofenzivní klub vždy zakládal. Mimochodem, už ve třetím zápase na lavičce slavil první dílčí úspěch, triumf 2:0 nad Manchesterem United.



Arteta nad rámec ofenzivní kreativity přinesl i flexibilnost. Obrana často nastupovala ve tříčlenném složení, během bránění, útočení i rozehrávky od brankáře se však systém hry výrazně lišil. Hráči měnili své pozice, dokázali být nečitelní.

Soupeře to mnohdy zaskočilo, jindy ale tým postrádal kvalitu ve finální fázi. I proto z toho minulou sezonu byla až osmá příčka v Premier League (před nástupem byl klub dvanáctý).

Jenže dovedl tým k triumfu ve zmíněném FA Cupu a hrdý klub také ani letos nechybí na mezinárodní scéně. Také proto se dnes večer postaví ve čtvrtfinále Evropské ligy Slavii.

Evropská mizérie

Ve druhé klubové soutěži pod hlavičkou UEFA už hrají „Kanonýři“ počtvrté v řadě. A ani v ní zatím na triumf nedosáhl. I když předloni chyběl poslední krok.

Po semifinále v roce 2018 ještě s Wengerem na lavičce dokráčel klub s Petrem Čechem v brance až do finále. Jenže derby s Chelsea se loučící se české legendě a Emeryho partě hrubě nevyvedlo, byl z toho výprask 1:4.

Arteta oblékal dres Kanonýrů teprve nedávno.

A poslední sezona? Krach v prvním jarním vyřazovacím kole s Olympiakosem Pireus.



Arsenal FC – Slavia Praha První čtvrtfinále Evropské ligy. Výkop: dnes od 21.00 hodin.

Rozhodčí: Ekberg – Culum, Hallberg (všichni Švéd.) – Munuera (video, Šp.). Předpokládané sestavy, Arsenal: Leno – Bellerín, Holding, Gabriel, Cédric Soares – Partey, Ceballos – Pépé, Ödegaard, Aubameyang – Lacazette.

Slavia: Vágner – Bah, Holeš, Zima, Bořil – Hromada – Sima, Stanciu, Provod, Olayinka – Kuchta. Slavia ještě nedala Arsenalu gól (0:7 a 0:0).

Arsenal z 8 zápasů s českými soupeři sedmkrát vyhrál a jednou remizoval při skóre 22:2.

Slavia už letos vyřadila Leicester (0:0 doma a 2:0 venku) a nad týmem z Premier League zvítězila po 10 zápasech a poprvé venku. Arsenal (Arteta)

Těžko se lze divit, že letos chtějí „Kanonýři“ odpustek. Zvláště když v lize to je zase „klidný“ střed tabulky, FA Cup už obhájci také opustili, tak má Arteta vlastně poslední šanci, jak příští rok vést milovaný tým opět na mezinárodním poli, skrze Evropskou ligu. V té se jim zatím navíc daří.

Základní skupiny ovládli „Kanonýři“ s plným počtem bodů, na úvod play off vyřadili silnou Benfiku Lisabon a v osmifinále se pomstili řeckému rivalovi. Byť to byl opět pořádný boj.

Arteta potřebuje proti Slavii uspět také z dalšího důvodu: ofenzivní mašina jako by v posledním měsíci přestala dobře hrát fotbal a střílet branky.

„Byl jsem v šoku z toho, jak špatně jsme hráli. Nerozumím tomu a fanouškům bych se chtěl omluvit,“ smutnil španělský kouč po víkendové domácí prohře 0:3 s Liverpoolem.

Pravda, chybí mu řada opor a ty další, v čele s kapitánem Aubameyangem se trápí. „Upřímně, po tom, co v posledních dvou zápasech předvedl, bych ho příště už nechal mezi náhradníky. Jinak by to byl špatný signál vůči ostatním hráčům,“ řekl po víkendu Martin Keown, bývalý obránce a klubová legenda.

Snad jediní, kdo si drží nadstandardní výkony, jsou obránce Kieran Tierniy, křídelník Bukayo Saka a středopolař Martin Ödegaard. Start prvních dvou zmíněných v zápase se Slavií je však kvůli zdravotním trablům nejistý.

Využijí sešívaní šance?

A něco i pro české luhy a háje. Přestože by všichni na Emirates Stadium rádi viděli klub jinde, Artera má od vedení i fanoušků stále velkou důvěru.

„Mikel je tu od konce prosince 2019 a posledních devět měsíců bylo pravděpodobně nejnáročnějších devět měsíců v 134leté historii Arsenalu. Navzdory všem těmto výzvám vedl Mikel tento fotbalový klub kupředu,“ řekl za všechny Vinai Venkatesham, generální ředitel klubu.