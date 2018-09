Nebyli jsme vůbec efektivní, litoval po šlágru s Plzní kapitán Šural

Plzeň Kapitán Sparty Josef Šural po prohře 0:1 v zápase 10. ligového kola v Plzni litoval, že fotbalisté Sparty nedokázali ze svých šancí jako první vstřelit branku. To podle něj vyrovnaný šlágr s obhájcem titulu rozhodlo. Věří, že první porážka v této sezoně nejvyšší soutěže na Pražanech nezanechá žádné velké stopy.

„Věřím, že dopad to nebude mít žádný. Momentálně to má jen ten dopad, že jsme v tabulce za Plzní, což jsme samozřejmě nechtěli. Jeli jsme sem vyhrát, ale podvědomě jsme věděli, že i remíza by nám stačila k tomu, abychom zůstali před nimi. Takhle jsem se zase dostali pod ně a budeme se snažit co nejdřív dostat tam, kde chceme být,“ řekl Šural novinářům.

Zápas rozhodla v 75. minutě vlastní branka sparťana Uroše Radakoviče, který tečoval střelu domácího Romana Procházky. „Nebylo to po žádné hezké střele. Procházka to špatně trefil a s tou tečí nedal gólmanovi šanci. Kdyby mu to sedlo, třeba by s tím Florin (Nita) mohl něco dělat. Takhle prostě smůla,“ mínil Šural.

„Rozhodla první branka. Myslím, že jsme ji měli dneska vstřelit my a mohli jsme být úspěšní. Bohužel jsme z těch šancí nebo náznaků šancí dnes nebyli efektivní,“ litoval osmadvacetiletý útočník.

Sám měl za stavu 0:0 v první půli dobrou šanci, ale z voleje přestřelil. „Připravoval jsem si to na pravačku, letělo to dlouho a na poslední chvíli mi vyšel krok na levou. Snažil jsem se trefit branku, bohužel to šlo nad,“ litoval Šural.



Poté už za stavu 1:0 pro Viktorii mířil znovu nad poté, co domácí gólman Matúš Kozáčik vyběhl z branky. „Moc jiných možností jsem neměl, gólman byl venku, tak jsem se snažil hrát přes něj. Už jsem doufal, že to tam padne, padlo to shora na síť. Škoda, chyběl kousek,“ dodal Šural.

Sparta stejně jako minule s Libercem nastoupila v rozestavení s třemi obránci, ale poté přešla na čtyři zadáky. „Ze začátku to nevedlo k držení balonu, Plzeň nás přehrávala. Měli jsme tam nějaké nepřesnosti a Plzeň byla víc na balonu. Pak jsme to změnili, přehodili to na 4-1-4-1 a trošku se obraz hry otočil,“ podotkl Šural.

Zápas byl hodně nervózní a v nastavení dostal červenou kartu hostující Nicolae Stanciu. „Rozhodčí karty rozdával jak na běžícím páse, ale tím neříkám, že by pískal proti nám. Dnes to vůbec nebylo o rozhodčím. V minulosti jsem to třeba někdy řekl, ale dnes vůbec ne,“ řekl Šural.

Věří, že Sparta napraví porážku příště v Olomouci. „Nemyslím si, že by bylo těžké dát se dohromady. Máme dost času, podíváme se na dnešní zápas a poučíme se z těch chyb. Poučíme se, proč jsme byli ze začátku trochu nervózní. Druhá věc je, že to budeme muset poskládat bez Nica, je to excelentní hráč,“ dodal Šural.