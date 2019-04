Nechci vidět verdikty videorozhodčích, rozčiloval se trenér. Postavil se mu vlastní hráč

Londýn / Praha Manažer Brightonu Chris Hughton jde proti proudu. Nesouhlasí s tím, že v sobotním zápase semifinále FA Cupu proti Manchesteru City budou na velkoplošných obrazovkách ukazovány momenty, o nichž rozhoduje videorozhodčí.

Hughton v sobě prý cítí, že fanoušci by měli znát finální verdikt sudího, ale není si jistý tím, že by měly být ve Wembley promítány opakované záběry. „Jsem rozhodně pro to, aby byl na utkáních videorozhodčí, dříve jsem tohoto názoru nebyl. To, co fanoušci potřebují vědět, je samotné rozhodnutí,“ poznamenal trenér.

Opakované záběry totiž mohou ještě znepřehlednit situaci, protože bude záležet hlavně na poskytnutém záběru, kdy kolikrát je herní událost viditelná až na druhý, případně třetí pohled. Navíc Anglie je specifická tím, že zde videorozhodčí rozhoduje sám o sobě, verdikt tak nespočívá na hlavním sudím na hřišti.



 Chris Hughton has arrived to speak to the media - updates to follow.#BHAFC ⚪️ pic.twitter.com/NcM4z4w4Be — Brighton & Hove Albion ⚽️ (@OfficialBHAFC) 28. března 2019

Se svým manažerem si dovolil nesouhlasit středopolař Brightonu Dale Stephens. „Myslím, že se tím udělá jasno, kdyby náhodou byly rozpory,“ řekl. „Nebude žádná šedá oblast, a pravděpodobně to pomůže týmům i rozhodčím. Bez ohledu na to, co budou s videem dělat, tak pokud z toho vzejde správný výsledek, tak to podpořím,“ uvedl Angličan.



Brighton nemá na Citizens dobré vzpomínky, poslední tři utkání s nimi prohrál v celkovém skóre 1:7, navíc severoanglický tým neporazil dobrých třicet let.