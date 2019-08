Nechoďte k nám na děkovačku, reagovalo jádro Tribuny sever na své hráče po nových opatřeních vedení

Praha Jako obvykle vyrazili slávističtí fotbalisté zatleskat svým příznivcům za podporu, jenže proslulou děkovačku pod Tribunou sever tentokrát neabsolvovali. Její představitelé dopředu informovali, že si nepřejí, aby proběhla. Zvláštní kulisy provázely v Edenu sobotní vršovické derby domácích proti Bohemians (4:0).

Část tradičně nejhlasitější severní tribuny tým v průběhu utkání nepodporovala vůbec, nebo podstatně méně než obvykle. Kvůli potyčce mezi fanoušky dokonce v průběhu druhého poločasu musela zasáhnout pořadatelská služba.

„Víme, co se děje, ale soustředili jsme se především na vlastní výkon. Navíc zbytek stadionu vytvořil fantastickou atmosféru,“ řekl záložník Josef Hušbauer. „A my chtěli těm, co fandili, řádně poděkovat,“ doplnil ho Michal Frydrych.

Proto se děkovačka po zápase uskutečnila nezvykle před diváky z východní tribuny, kteří si hráče poté, co je odmítla Tribuna sever, zavolali.

„Představitelé Tribuny sever nás s předstihem upozornili, že si nepřejí, aby děkovačka proběhla na tradičním místě, a totéž oznámili po utkání i hráčům. Jde o určitou formu jejich protestu, bojkotu vůči aktuální situaci,“ vysvětlil Michal Býček, mluvčí Slavie, na tiskové konferenci po utkání.

Je to jeden velký paradox: Slavia hraje nejlepší fotbal za poslední roky, v Česku stěží hledá konkurenci, po dvanácti letech buší na vrata milionářské Ligy mistrů, a přesto právě teď řeší spory s vlastními příznivci. Respektive s jejich částí.

Některé frakce, jež se scházejí na Tribuně sever, té nejznámější a nejvlivnější, protestují proti klubovému vedení.



To sáhlo po opakovaných výtržnostech fanoušků, které v úvodu aktuální sezony vyvrcholily vhozením několika světlic do hostujícího sektoru příznivců Olomouce a následným uzavřením hlediště pro utkání s Libercem, k novým bezpečnostním opatřením.

Fanoušci už se nesmí pohybovat po celém stadionu v Edenu, ale vždy jen ve vymezeném sektoru, do něhož mají zakoupenou vstupenku. Toto omezení je platné do 10. září, než bude celý stadion vybaven novými technologiemi a kamerovými systémy.

Dál platí i nulová tolerance vůči jakékoli pyrotechnice, vhazování předmětů na hrací plochu a ohrožování či napadání ostatních návštěvníků stadionu. Zcela logicky.

A na sobotní utkání s Bohemians vedení fanouškům zatrhlo i jakoukoli choreografii, protože právě pod plachtou s choreem se schovali a převlékli výtržníci, kteří v červencovém duelu s Olomoucí vhazovali pyro do okolních sektorů.

„Chtěli bychom poprosit všechny fanoušky, aby veškerou svoji pozornost věnovali středečnímu utkání o Ligu mistrů a podporovali hráče v maximální možné míře. Ne jako někteří jedinci na Tribuně Sever při utkání s Bohemians,“ dodal slávistický mluvčí.