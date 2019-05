VIDEO: Nechutné. Fandové Liverpoolu před utkáním v Barceloně šikanovali místní i turisty

Barcelona / Praha Fotbalisté Liverpoolu nepodali proti Barceloně v semifinále Ligy mistrů špatný výkon, porážka 0:3 vypadá daleko hůře, než jak vypadal obraz hry na trávníku. Daleko hůře ale vypadalo „představení“ příznivců anglického klubu, kteří v centru katalánské metropole házeli do fontán asijské turisty i některé místní občany.

Na sociálních sítích kolují minimálně dvě videa, na nichž je vidět, jak fandové Reds strkají cizí lidi do fontán na slavném náměstí Placa Reial, což je populární turistická destinace. Na videích je vidět řada osob v dresech celku z Liverpoolu, kteří v prvním případě strčí do stříkající fontány staršího muže, jemuž se poté ještě posmívají a říkají mu „pan Miyagi“, což je postava ze starého amerického filmu Karate Kid, když se snažil vymoci na liverpoolských příznivcích nějaké odškodné, neboť jej hodili do vody se všemi jeho věcmi.

on tour with yer da pushing the locals in fountains & racially abusing them.



"Liver" 濫

Na druhých záběrech je patrný muž ve středních letech, který se potajmu připlíží za španělského mladíka (podle zpráv z Twitteru), chytne jej za nohy a v oblečení a se všemi věcmi jej vrhne do vody. Mladý pán se snaží rychle vyšplhat ven, ale moc mu to nejde.



Řada příznivců Liverpoolu jednání svých fanouškovských kolegů kritizuje. „Pokud se vydáte do Evropy, abyste mohli vidět Reds na semifinále Ligy mistrů, musíte sakra něco znamenat. Já sám bych dal za tuhle možnost levé varle. Jste prostě trapní,“ vzkázal jeden z nich.



Liverpool fans pushing locals into fountains in Barcelona. Disgraceful.

Samotný klub šikanu ve vyjádření na svém webu odsuzuje. „Spolupracujeme s policií Merseyside a orgány ve Španělsku, snažíme se nyní identifikovat ty, kteří se do incidentů zapojili. Takové chování je zcela nepřijatelné a tolerováno nebude. Je nevhodné dále situaci komentovat,“ napsal anglický celek.



Už v úterý bylo šest fanoušků Liverpoolu v Barceloně zatčeno místní policií, jenže to mělo souviset s jinou trestnou činností v centru katalánského města.