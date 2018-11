Necítil jsem žádný kontakt, prohlásil fotbalista. Na hřišti se ale nepřiznal

MANCHESTER/PRAHA Útočník Raheem Sterling z Manchesteru City se omluvil rozhodčímu Viktoru Kassaiovi za pád, po kterém maďarský sudí ve středečním utkání Ligy mistrů se Šachtarem Doněck nařídil naprosto nesmyslnou penaltu. Anglický fotbalista totiž nebyl nikým faulován a upadl zcela sám.

K incidentu došlo v prvním poločase za stavu 1:0 pro Manchester City. Sterling při pokusu o lob zakopnul, a přestože u něj ani nebyl žádný protihráč, Kassai k překvapení všech nařídil penaltu. Pokutový kop proměnil Gabriel Jesus a vykročil za hattrickem, kterým se podepsal pod rekordní výhru 6:0.



Manchester City were awarded a penalty for this  pic.twitter.com/2CBMEyuK9h