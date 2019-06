Nedůležitější zápas pod mým vedením, je si vědom před zápasem s Bulhary Šilhavý

Praha Trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý považuje páteční druhé utkání kvalifikace mistrovství Evropy proti Bulharsku za dosud nejdůležitější zápas, který reprezentaci pod jeho vedením čeká. Věří, že národní tým napraví březnovou vysokou porážku 0:5 v úvodu skupiny v Anglii.

„Pro mě osobně je to asi nejdůležitější zápas. Byť v Lize národů to taky samozřejmě byly důležité zápasy. Potřebovali jsme se chytnout, se Slováky to mělo ještě větší náboj vzhledem k té rivalitě. Ale kvalifikace mistrovství Evropy je prostě výš. Hrajeme před domácími fanoušky, věřím, že nám pomůžou a zítra to tady na Spartě zvládneme,“ řekl na tiskové konferenci Šilhavý, který zatím vedl reprezentaci v šesti zápasech s bilancí tří výher a tří porážek.

Jeho svěřenci po úvodní prohře v Londýně potřebují v kvalifikaci zabrat a z následujícího domácího dvojzápasu v pátek s Bulharskem a v pondělí s Černou Horou vytěžit šest bodů. Ze skupiny postoupí na šampionát první dva týmy.

„Každý zápas je klíčový, každý chceme vyhrát. Nevstoupili jsme do kvalifikace dobře, teď máme dva domácí zápasy, které chceme vyhrát. Pokud se nám to podaří, udělám dobrý krok k tomu, aby se nám podařilo to, za čím jdeme - postup,“ uvedl Šilhavý.

„Vnitřní napětí je tam vždy. Tlak na trenéra je každý zápas. Sám na sebe člověk vytváří určitý tlak, je to velká zodpovědnost. Byť se nám ten vstup nevydařil, tak věřím, že to doma zvládneme,“ doplnil bývalý kouč Českých Budějovic, Liberce i pražské Slavie.

Šilhavý se musí obejít bez zraněných středních záložníků kapitána Bořka Dočkala, Vladimíra Daridy, Michala Trávníka a Antonína Baráka. Kvůli problémům se zády na poslední chvíli vypadl brankář Jiří Pavlenka, ostatní hráči z nominace jsou v pořádku.



„Samozřejmě ty ztráty jsou bolavé, Bořek Dočkal i Vláďa Darida jsou výborní hráči, ofenzivně ladění. Doma bychom je potřebovali. Tudíž taktika bude trošku jiná než s nimi, jsou tam další hráči. Ale ať už tam bude kdokoliv, musíme dávat góly, abychom vyhráli,“ konstatoval Šilhavý.

Přípravu na Bulharsko mu zkomplikovala trenérská výměna u soupeře, mužstvo převzal Krasimir Balakov. „Trošku nám to nadělalo starosti. Připravili jsme se na způsob hry, který praktikoval předchozí trenér. Ale myslím, že hlavní hráči, kteří tam hráli prim, tam jsou nadále. Oba Popovové, Nedělev, ti budou hrát podobně. Možná tam bude změna rozestavení, Balakov je známý, že hraje hodně ofenzivně. Věříme, že to bude i tady a bude to dobrý zápas,“ dodal Šilhavý.