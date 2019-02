Negativní reakce sparťanů? ‚Jsou a asi i budou, ale tohle neřeším,‘ říká ‚zběh‘ do Plzně Brabec

OPAVA Vítěznou premiéru v barvách Viktorie Plzeň má za sebou stoper Jakub Brabec. Plzeňští v dohrávce 22. kola první ligy porazili v Opavě Slezský FC 2:1. Brabec utkání zvládl, byť už v páté minutě po faulu na Tomáše Smolu uviděl žlutou kartu.

„Zatrnulo mi,“ přiznal plzeňský trenér Pavel Vrba. „Ale ukázal, že je zkušený hráč, který ovládl emoce a už se nedostal do žádné situace, která by hrozila další kartou. Mohl by nám v obraně hodně pomoci.“



Jakub Brabec potvrdil, že hrát od začátku se žlutou kartou nebylo příjemné. „Ale dohrál jsem a nemusel jsem už řešit žádnou nebezpečnou situaci,“ podotkl.

Fungovala uprostřed obrany vaše spolupráce s Luďkem Pernicou?

S Luďou jsme spolu hráli už v Brně, takže nebylo potřeba žádné velké seznamováním. Známe se dlouho a byli jsme v kontaktu vlastně pořád. Bylo to jednoduché.

Ještě před třemi lety válel Jakub Brabec v dresu Sparty.

Po prohře Plzně v poháru v Záhřebu jste tušil, že budete hrát?

Ne, ale připravoval jsem se, že se to může stát, protože Hubník má čtyři žluté karty a byla to jedna z možností.

Až se Hubník do sestavy vrátí, bude pro vás složité se v ní udržet?

To je na trenérovi. Já jsem tu abych pomohl Plzni a jestli budu hrát já, Hubňa, nebo Perňa, to je na něm.

Jaký ten zápas v Opavě byl?

Upřímně jsem o Opavě jako o soupeři skoro nic nevěděl, protože jsem ji v lize nezažil. Bylo to pro mě nové, ale těšil jsem se na atmosféru. Ta byla výborná a i když fandové byli proti nám, fotbalu to pomohlo. Nebylo to však snadné, delší dobu jsem nehrál zápas.

Fyzicky jste duel zvládl?

Ano, dobře. Připravoval jsem se hodně, byl jsem celou dobu v tréninku, jak v Turecku, tak později sám. Je ale fakt, že jsme se bál, že by mohly přijít nějaké křeče. Ale potvrdilo se, že jsem dělal všechno správně.

Jaké jsou vaše první dojmy z Plzně?

Rozkoukávám se, ale potěšilo mě, že jsem hned mohl nastoupit. A hlavně, že jsme utkání v Opavě zvládli.

Na váš přestup do Plzně je hodně ohlasů od příznivců Sparty. Vnímáte je?

Jsou a asi i budou, ale tohle neřeším. Soustředím se na působení v Plzni. Stýkám se s rodinou a nejbližšími přáteli a ti mě podporujou. To je pro mě důležité.