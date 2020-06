Nehráli jsme jako zkušené mužstvo. Nikdo si nevážil, že nastoupil, smutní Kolář po remíze

Praha Zatímco někteří jeho spoluhráči mlčky seděli pod stříškou střídačky, on dlouhé minuty po dramatickém finiši s rukama v bok pochodoval sem a tam. Naštvaný a frustrovaný vstřebával, co se právě stalo. „Jako bychom vůbec nehráli o titul,“ štvalo Ondřeje Koláře, slávistického brankáře, po remíze 2:2 v Ostravě.

Ve nastaveném čase poslal Slavii do vedení Masopust, jenže pak z poslední akce zápasu srovnal Stronati. Hrálo se skoro sto minut!

Baník v utkání dokázal dvakrát bleskově odpovědět na soupeřův gól. Pokaždé po rohovém kopu.

„Za dobu, co jsem ve Slavii, jsme snad hlavou po rohu ještě neinkasovali. O to víc mě to mrzí,“ povídal Kolář. „Věděli jsme o jejich výškové převaze, věděli jsme o téhle jejich síle, ale hloupě jsme to řešili. Je to mrzuté.“

Remizovali jste podruhé v řadě.

Byl to z naší strany špatný zápas. Negativní výsledek, protože jsme sem přijeli pro tři body, moc jsme to chtěli urvat a zvládnout, ale přišlo mi, že jsme dneska nehráli jako zkušené mužstvo. Bylo to takové nemastné, neslané, nikdo si nevážil šance nastoupit. Soupeři jsme to usnadnili a bohužel si odvážíme jen bod.

Přitom ve druhém poločase jste měli obrovskou územní převahu, jenže žádné vyložené šance. Proč?

Všichni ví, jak je to v Ostravě těžké. Hrají velmi organizovaně a mají vysoké hráče, takže s balony do soubojů s nimi neuspějete. Musíte je dávat za ně, ale protože byli dost zalezlí, prostoru bylo málo. Pomohli nám střídající Masopust s Teclem, kteří hru oživili, ale pořád jsme to nebyli my. A pak si výsledek necháme proklouznout mezi prsty, když vedeme v nastavení...

Váš náskok před druhou Plzní se zmenšil na šest bodů, co to pro vás znamená?

Určitě nemáme důvod dávat hlavy dolů. Fotbal hrát umíme, hrajeme dobře, ale bohužel jsme v Ostravě ani minule s Plzní nevyhráli. Věřím však, že to znovu nakopneme a body budeme sbírat.