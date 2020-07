Nejdříve mu zkazil radost VAR, přesto se trefil Souček i podruhé. A West Ham přiblížil k záchraně

Londýn Trefil se hned dvakrát, přestože branka platila pouze jediná. Kvůli verdiktu rozhodčích ale nemusí být zpětně naštvaný. Český záložník Tomáš Souček významně přispěl k výhře fotbalistů West Hamu nad Chelsea 3:2, čímž se zároveň přiblížil svému přestupu do londýnského celku, kde dosud hostuje.

Kapitán Chelsea Azpilicueta nebude mít na vytáhlého českého středopolaře dobré vzpomínky. V souboji „osmadvacítek“ dvakrát propadl a Souček zvedal ruce nad hlavu.

Poprvé ho radost ještě přešla, spoluhráč Antonio totiž ležel v ofsajdu, jakkoliv komicky to zní. Gólmanu Kepovi mohl lehce bránit v zákroku, videorozhodčí tak doporučil zásah neuznat.

Těsně před koncem úvodní půle už ale Součkovi premiérovou gólovou radost v anglické lize nikdo nevzal. Po rohovém kopu se vyšrouboval do vzduchu, opět přetlačil zkušeného španělského reprezentanta a hlavou uklidil míč do sítě. 1:1, srovnáno.

„Když neuznali ten první gól, tak jsem si říkal, že jde všechno proti nám. Hráče ale musím ocenit, nevzdali to a brzy byli odměněni vyrovnávací brankou. Zaslouženou,“ podotkl domácí trenér David Moyes.



Po pauze pak West Ham rychle překlopil vedení na svou stranu. Přestože ho v průběhu ještě ztratil, v závěru si jej díky pohotové ráně čerstvého Jarmolenka ke vzdálenější tyči vzal zpět.



Veledůležité vítězství. Možná klíčové v boji o udržení.

„Občas musíte vyhrát utkání, ve kterém to od vás nikdo nečeká. Je to trochu šok poté, co Chelsea předvedla proti Manchesteru City,“ dodal Moyes.



Co znamená triumf pro Součka, jenž se proti Chelsea trefil i loni v Evropské lize, a pražskou Slavii, ze které ve West Hamu zatím stále hostuje?

Východolondýnský celek poskočil na šestnácté místo a od osmnácté příčky, která je první sestupová, jej dělí tři body. Do konce soutěže zbývá šest utkání. Všechny nejbližší konkurenty čeká v příštím kole souboj s celky ze špičky tabulky, zato West Ham pojede na půdu Newcastlu s vidinou možného bodového zisku.

Jeho vyhlídky na setrvání v soutěži najednou vypadají mnohem optimističtěji.

Pokud by si Moyesův tým zachoval prvoligovou příslušnost, automaticky by se aktivovala klauzule zakotvená v dohodě o Součkově přesunu a hostování by se změnilo v trvalý přestup.

V Edenu by se pak mohli těšit na přibližně 400 milionů korun.