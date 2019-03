Nejedeme si to na Wembley užívat. Chceme proti Angličanům bodovat, říká Kadeřábek

PRAHA Zápasů se zvučnými soupeři má za sebou několik, na velkých stadionech nastoupil mockrát. Že se v pátek s Anglií hraje ve slavném Wembley? To s reprezentačním obráncem Pavlem Kadeřábkem moc nedělá.

„Těším se, ale že bychom tam jeli s poraženeckou náladou, to určitě ne,“ říká fotbalista německého Hoffenheimu, jenž v pondělí obsadil v anketě Fotbalista roku 2018 druhé místo.

Národní tým zahajuje sezonu vstupem do kvalifikace o mistrovství Evropy 2020, favorizovaného protivníka a čtvrtý celek posledního mistrovství světa vyzve v pátek v Londýně.

Už jen nastoupit před 90 tisíci diváky ve vyprodaném Wembley, světoznámém kolbišti, bude pro český tým událost. „Zážitek to asi je, ale já osobně tam nejedu pro zážitek,“ pravil důrazně Kadeřábek.

Pavel Kadeřábek

„A nejen já, spousta kluků hrála na velkých stadionech s velkými týmy. Jedeme tam zkusit něco uhrát,“ dodal.



Berete to tak, že tam můžete jen překvapit?

Musíme myslet na víc! Nejedeme tam s tím, že prohrajeme, že si jen užijeme nějaký zápas. Víme, jakou má Anglie sílu, bude to těžké, ale že bychom se jeli jen kouknout, jak diváci fandí, jak je ten stadion velký, to vůbec ne.

Už jste měli přípravu u videa? Co vám o Anglii ukázala?

Zatím jsme se zaměřili na defenzivu, jak brání a jak na ně. Na jejich ofenzivní hrozbu jsme zatím nekoukali.

K té hrozbě: respekt budí Harry Kane, proti Raheemu Sterlingovi jste s Hoffenheimem i hrál...

A bylo to strašně těžké. On má snad víc gólů, než odehrál zápasů! Má obrovskou fazonu, takový hráč se těžko zastavuje. Ale musíme se o to pokusit. Anglie ale určitě není jen o něm – je tam Kane, Marcus Rashford, hlavně v ofenzivě mají velkou kvalitu. Myslím, že dozadu by mohli být trochu zranitelní.

Co by na Anglii mohlo platit?

I když se to dozvím z videa, asi bych vám to neříkal. Oni mají taky internet, mohli by si to přečíst.

Pavel Kadeřábek

Může být výhoda, že to nejtěžší si odbudete hned na startu kvalifikace?

Těžko říct, ukáže se až po zápase. Naopak by nebylo špatné je mít jako poslední za rozhodnutého stavu, pak by se mohlo jet pro ten zážitek. Takhle chceme něco uhrát a rozjet kvalifikaci důstojně, nejlépe s bodovým ziskem.

Z nominace kvůli zranění vypadl brankář Tomáš Vaclík, jak velká je to ztráta?

Určitě velká. Byl to gólman číslo jedna, i když se střídal s Jirkou Pavlenkou. Ale myslím, že máme tři kvalitní gólmany a všichni ho můžou nahradit. V tom bych problém neviděl.

Hodně se taky řeší zdravotní stav Bořka Dočkala...

Věřím, že se dá do kupy a bude hrát. Všichni viděli, jakým je pro nás přínosem. Ať už v kabině, kde má jeho slovo velkou váhu, a hlavně na hřišti, dodává nám klid a velkou kvalitu v rozehrávce.

Stejná slova se dají aplikovat na Spartu. Co říkáte na vzestup vašeho bývalého klubu?

Jsem za to hrozně rád. Bořek to prostě zvedl. Není to určitě jen o něm, ale co jsem měl možnost se ptát a tak, kabina se vyčistila a pro Spartu byl Bořek hodně dobrý kup. Pomůže jim to a určitě budou Plzeň prohánět.

Naopak vašemu současnému týmu se tak skvěle nevede, Hoffenheim ztrácí devět bodů na Ligu mistrů...

Ta je teď hodně daleko. Ale přesně v téhle fázi jsme minulý rok byli také na osmém nebo devátém místě, měli jsme ještě o bod méně, a nakonec jsme skončili třetí. Chtěli bychom to zopakovat, ale samozřejmě to bude těžké. Cílem jsou poháry, chceme se o to poprat.

Tím, že je Liga mistrů daleko, netáhne vás to výš?

Máme ještě dva a půl měsíce do konce sezony, těžko odhadovat, co všechno se stane. Každý fotbalista by chtěl hrát Ligu mistrů, poháry, ale teď uděláme s Hoffenheimem všechno pro to, abychom se do Evropy dostali. Pak uvidíme. Kdyby přišla nějaká nabídka, určitě o ní budu přemýšlet. Když ne, jsem v Hoffenheimu moc spokojený.