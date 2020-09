Nejen mistři, ale především suveréni. Nejtěžší los, říkají slávisté

Praha Ať narazí v posledním předkole Ligy mistrů na dánský Midtjylland, nebo švýcarský Bern, jednoduché to mít nebudou. Přesto slávisté zůstávají v boji o postup do základní skupiny favority. „Je to překážka, kterou musíme zdolat,“ velí útočník Stanislav Tecl.

Slavia loni po dvanácti letech proklouzla do skupiny, když v závěrečném play off přetlačila rumunskou Kluž. Venku i doma ji porazila 1:0. FC Midtjylland vizitka

Rok založení: 1999 Klubové barvy: červená a černá Největší úspěchy: 3x mistr ligy (2015, 2018, 2020), vítěz domácího poháru 2019; 2. kolo Evropské ligy 2015/16 Stadion: MCH Arena (kapacita 11 432 diváků) Trenér: Brian Priske Opory: Erik Sviatchenko, Frank Onyeka, Awer Mabil Tentokrát v dvojzápase začne na vlastním stadionu, kvůli pandemii covidu se však bude hrát bez diváků. „Skoro bych řekl, že jít do odvety na hřišti soupeře je výhodnější,“ odmítá trenér Jindřich Trpišovský obvyklý názor. „Když se jde do případného prodloužení, tak vstřelené góly jsou pro vás výhodou. Všechno se ale samozřejmě bude odvíjet od výsledku prvního utkání, dopředu se nic plánovat nedá,“ tuší slávistický kouč. Midtjylland je šampionem Dánska. Kodaň, nejúspěšnější tamní klub, za sebou v uplynulé sezoně nechal o čtrnáct bodů. Bern zase v posledních třech letech převzal švýcarskou korunu od Basileje. Silný je především doma, kde hraje na umělé trávě. V minulém ročníku tam ztratil v osmnácti zápasech jen čtyři body. „I proto je pro něj před zápasem třetího předkola nevýhoda, že se hraje v Dánsku,“ myslí si Trpišovský. Midtjylland vyzve Young Boys Bern ve středu 16. září. Young Boys Bern vizitka

Rok založení: 1898 Klubové barvy: žlutá a černá Největší úspěchy: 14x mistr ligy (1903, 1909-11, 1920, 1929, 1957-60, 1986, 2018-20), 7x vítěz domácího poháru (1930, 1945, 1953, 1958, 1977, 1987, 2020); semifinále PMEZ 1958/59 Stadion: Wankdorfský (kapacita 32 000 diváků) Trenér: Gerardo Seoane Současné opory: Fabian Lustenberger, Michel Aebischer, Jean-Pierre Nsame „Oba mančafty mají hlavně mladé hráče, o které je v Evropě zájem. K tomu zkušení kapitáni,“ vypočítával Trpišovský. „Midtjylland jsem viděl v zápase druhého předkola v Razgradu, o Young Boys máme přehled, protože na něj jezdili naši skauti. Mají tam hodně zajímavé fotbalisty.“ Třeba kanonýra Jean-Pierra Nsameho, sedmadvacetiletého Kamerunce, který v uplynulé sezoně nastřílel ve dvaatřiceti zápasech stejný počet gólů. „Nejen, že oba týmy své domácí soutěže vyhrály, ale byly v nich i suverénní. Midtjylland za sebou nechal Kodaň, se kterou jsme hráli v Evropské lize, Bern zase skončil před Basilejí,“ připomněl Trpišovský. „Midtjylland je hodně bojovné mužstvo, hrají silový fotbal, podobné to bude i s Bernem, který navíc hraje na stadionu s umělou trávou, což by bylo určitě nepříjemné,“ tuší Tecl. „Ale musíme se s tím poprat. Doufám, že postoupíme.“