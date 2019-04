VIDEO: Iráčan zkoušel penaltu jako Panenka, místo slávy z toho byla ostuda

Vancouver Pokutový kop Antonína Panenky z finále mistrovství Evropy v roce 1976 byl fotbalisty na všech kontinentech opakován nesčetněkrát. A většinou úspěšně. Jenže občas se stane, že exekutor výhodu kopu z pokutové značky šeredně zkazí. Jako Iráčan Ali Adnan v nočním utkání americké MLS.

Už v první minutě zápasu mezi Vancouverem a Los Angeles Galaxy nařídil sudí Toledo pokutový kop proti americkému celku. K penaltě si stoupl Adnan, který nastoupil teprve k druhému zápasu v dresu kanadského týmu. Předtím působil v italském Udine.

Pětadvacetiletý rodák z iráckého Bagdádu ale potvrdil spíše svou schopnost šance likvidovat, než je chladnokrevně proměňovat. Však je také jeho postem místo levého obránce. Proti brankáři Binghamovi si vybral drzý způsob zakončení – takový, jaký zvolil Antonín Panenka proti Seppu Meierovi.



Jenže Panenka ji v roce 1976 proměnil. Adnan tentokráte ne, ač brankáře dokázal „poslat“ k tyči. Ovšem míč letěl tak pomalu, že strážce branky neměl problém se ještě zvednout a líně plachtící balon chytit.



Poté se dění v zápase ujal hostující kanonýr Zlatan Ibrahimovič a gólem a asistencí rozhodl, že body si domů odváželi hráči Los Angeles, domácímu Vancouveru s Adnanem v čele zůstaly jen oči pro pláč.

