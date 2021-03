Nejhorší výkon pod Vrbou. Hlavně první půle byla opravdu špatná, řekl kouč

Praha Po jedné z mnoha nepřesností kroutil hlavou a hartusil. „To nemyslí vážně, to už není možný,“ dalo se odezřít z úst Pavla Vrby. Byť se výkon fotbalistů Sparty po změně stran mírně zlepšil, kouč byl po remíze 0:0 v Českých Budějovicích nespokojený.

Sparta v pátém ligovém zápase pod jeho vedením poprvé ztratila body a na jihu Čech měla i velké štěstí, jelikož domácí dvakrát napálili tyč a jednou břevno.

„Hlavně první poločas byl z naší strany opravdu špatný,“ podotkl Vrba. „Nedokázali jsme si poradit v mezihře. Ano, Budějovice nás dobře dostupovaly a nedaly nám prostor, ale my byli zbrklí, nepřesní, špatní v předfinální fázi. Nedokázali jsme z tlaku vyjít fotbalověji a vytvořit si přečíslení, což se nám dařilo třeba ve druhé půli. Ta už špatná nebyla, dokázali jsme zrychlit hru, vyvézt míče a dostat se do finální fáze.“

Byl to nejhorší výkon za dobu, co jste ve Spartě?

Asi ano, hlavně první poločas. Nevím proč, ale nepodařil se nám vstup, nechytili jsme začátek, od toho se vše odvíjelo a první půli to ovlivnilo. Soupeř měl rychle několik rohů, víme, že Budějovice jsou ze standardek silné. Z mého pohledu šlo o nejhorší poločas za dobu, co tu jsem.

Čím si ten špatný start vysvětlujete? Bylo to nervozitou?

Nevím, proč by hráči měli být tak nervózní, že si neumějí přihrát na deset metrů... To asi ne. Na druhou stranu někteří nastoupili po dlouhé pauze, někteří nastoupili na jiných postech než obvykle. Což není omluva, jen konstatování faktu. Když už se nám sestava stabilizuje, máme hráče zraněné nebo vykartované a musíme do toho zasahovat.

Chyběla vám od mužstva větší přímočarost, rychlost směrem dopředu?

Určitě ano, měli jsme spoustu situací dohrát líp. Na středu i na křídlech. Měli jsme třeba momenty, kdy kolem hráče na křídle deset metrů nikdo nebyl a on přesto centroval, místo aby balon ještě potáhl, šel jeden na jednoho. Uprostřed hřiště jsme také málo kombinovali a když, tak jsme hráli na dva nebo na tři doteky a pak jsme to ještě nahráli soupeři. Byla tam spousta chyb a ani ne vynucených. To průběh utkání ovlivnilo.

Jak to vypadá s Liborem Kozákem, jenž musel brzy střídat kvůli zranění?

Zatím nedokážu říct. Až dorazíme do Prahy, zamíří na rentgen a bude se zjišťovat, co mu vlastně je. (Vyšetření odhalilo zlomeninku v oblasti kotníku).

Jeho konkurent Lukáš Juliš chybí od poloviny února. Jak je na tom?

Ve středu jde na operaci a podle doktorů to je zhruba na čtyři týdny léčby.