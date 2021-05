Nejsilnější boj o Ligu mistrů mezi Spartou a Jablonec. Ještě nikdy neviselo druhé místo tak vysoko

Zatímco o mistru fotbalové ligy - Slavii - je jasno už nějaký ten pátek, o druhé místo se přetahují Sparta a Jablonec. A to tak, že z toho jsou vlastně nakonec rekordní dostihy.

Srovnáno, jde se do finiše. Tato rovnice platí po všech stránkách.



Program první fotbalové ligy Dnes, 20:00: Liberec – Brno

Liberec – Brno Zítra, 15:00: Opava – Olomouc, 17:00 Ostrava – Zlín, Příbram – Jablonec, 19:30 Slovácko – Bohemians 1905.

Opava – Olomouc, 17:00 Ostrava – Zlín, Příbram – Jablonec, 19:30 Slovácko – Bohemians 1905. Neděle, 15:00: Pardubice – Plzeň, Teplice – Č. Budějovice, 17:00 Ml. Boleslav – Sparta, 19:30 Slavia – Karviná.

Pardubice – Plzeň, Teplice – Č. Budějovice, 17:00 Ml. Boleslav – Sparta, 19:30 Slavia – Karviná. Další zápasy Sparty: 23. května proti Bohemians 1905 (venku), 30. května proti Brnu (doma).

23. května proti Bohemians 1905 (venku), 30. května proti Brnu (doma). Další zápasy Jablonce: 23. května proti Slavii (doma), 30. května proti Pardubicím (venku).

23. května proti Slavii (doma), 30. května proti Pardubicím (venku). Pravidla pro určení pořadí: v případě rovnosti bodů: Vyšší počet získaných bodů ve vzájemných duelech, brankový rozdíl ze vzájemných duelů, vyšší brankový rozdíl ze všech odehraných duelů, vyšší počet vstřelených branek ze všech duelů, vyšší umístění v soutěži fair-play, los.

Fotbalisté Sparty ve středu zvládli po obratu vítězně dohrávku s Plzní (3:1) a v ligové tabulce mají nyní všechny týmy na kontě 31 zápasů.



Letenským aktuálně patří druhá příčka se shodným bodovým ziskem (65 bodů), jako má také třetí Jablonec.

„Sparta se pod Vrbou zvedá, věřím, že boj o druhé místo zvládne,“ myslí si například Martin Frýdek, bývalý záložník Letenských nyní hájící barvy švýcarského Lucernu.

Jak jsou rozložené karty?



Ještě před pár týdny by nikdo nejspíše na podobný souboj o druhé místo nesázel.



Druhou Spartu po 20. kole dělilo od čtvrtého Jablonce osm bodů, mezi oběma bylo rozjeté Slovácko. To má mimochodem se Severočechy lepší vzájemnou bilanci zápasů, takže pokud by ze závěrečných tří kol Radova parta nebodovala, a naopak moravský celek vydoloval kompletní devítibodovou sbírku, rivala by předskočil.

Druhá a třetí místa v samostatné první lize: 2020/21 - zatím po 31. kole: 2. Sparta 65 bodů, 3. Jablonec 65 bodů

2. Sparta 65 bodů, 3. Jablonec 65 bodů 2019/20 - po 35. kole: 2. Plzeň 76 bodů, 3. Sparta 60 bodů

2. Plzeň 76 bodů, 3. Sparta 60 bodů 2018/19 - po 35. kole: 2. Plzeň 78 bodů, 3. Sparta 66 bodů

2. Plzeň 78 bodů, 3. Sparta 66 bodů 2017/18 - po 30. kole: 2. Plzeň 59 bodů, 3. Jablonec 56 bodů

2. Plzeň 59 bodů, 3. Jablonec 56 bodů 2016/17 - po 30. kole: 2. Plzeň 67 bodů, 3. Sparta 57 bodů

2. Plzeň 67 bodů, 3. Sparta 57 bodů 2015/16 - po 30. kole: 2. Sparta 64 bodů, 3. Liberec 58 bodů

2. Sparta 64 bodů, 3. Liberec 58 bodů 2014/15 - po 30. kole: 2. Sparta 64 bodů, 3. Jablonec 64 bodů

2. Sparta 64 bodů, 3. Jablonec 64 bodů 2013/14 - po 30. kole: 2. Plzeň 66 bodů, 3. Ml. Boleslav 50 bodů

2. Plzeň 66 bodů, 3. Ml. Boleslav 50 bodů 2012/13 - po 30. kole: 2. Sparta 63 bodů. 3. Liberec 54 bodů

2. Sparta 63 bodů. 3. Liberec 54 bodů 2011/12 - po 30. kole: 2. Sparta 64 bodů, 3. Plzeň 63 bodů

2. Sparta 64 bodů, 3. Plzeň 63 bodů 2010/11 - po 30. kole: 2. Sparta 68 bodů, 3. Jablonec 58 bodů

2. Sparta 68 bodů, 3. Jablonec 58 bodů 2009/10 - po 30. kole: 2. Jablonec 61 bodů, 3. Ostrava 60 bodů

2. Jablonec 61 bodů, 3. Ostrava 60 bodů 2008/09 - po 30. kole: 2. Sparta 56 bodů, 3. Liberec 52 bodů

2. Sparta 56 bodů, 3. Liberec 52 bodů 2007/08 - po 30. kole: 2. Sparta 57 bodů, 3. Jablonec 65 bodů

2. Sparta 57 bodů, 3. Jablonec 65 bodů 2006/07 - po 30. kole: 2. Slavia 58 bodů, 3. Ml. Boleslav 58 bodů

2. Slavia 58 bodů, 3. Ml. Boleslav 58 bodů 2005/06 - po 30. kole: 2. Ml. Boleslav 54 bodů, 3. Slavia 54 bodů

2. Ml. Boleslav 54 bodů, 3. Slavia 54 bodů 2004/05 - po 30. kole: 2. Slavia 53 bodů, 3. Teplice 53 bodů

2. Slavia 53 bodů, 3. Teplice 53 bodů 2003/04 - po 30. kole: 2. Sparta 58 bodů, 3. Olomouc 55 bodů

2. Sparta 58 bodů, 3. Olomouc 55 bodů 2002/03 - po 30. kole: 2. Slavia 64 bodů, 3. V. Žižkov 50 bodů

2. Slavia 64 bodů, 3. V. Žižkov 50 bodů 2001/02 - po 30. kole: 2. Sparta 63 bodů, 3. V. Žižkov 63 bodů

2. Sparta 63 bodů, 3. V. Žižkov 63 bodů 2000/01 - po 30. kole: 2. Slavia 52 bodů, 3. Olomouc 52 bodů

2. Slavia 52 bodů, 3. Olomouc 52 bodů 1999/00 - po 30. kole: 2. Slavia 68 bodů, 3. Drnovice 48 bodů

2. Slavia 68 bodů, 3. Drnovice 48 bodů 1998/99 - po 30. kole: 2. Teplice 55 bodů, 3. Slavia 55 bodů

2. Teplice 55 bodů, 3. Slavia 55 bodů 1997/98 - po 30. kole: 2. Slavia 59 bodů, 3. Olomouc 55 bodů

2. Slavia 59 bodů, 3. Olomouc 55 bodů 1996/97 - po 30. kole: 2. Slavia 61 bodů, 3. Jablonec 56 bodů

2. Slavia 61 bodů, 3. Jablonec 56 bodů 1995/96 - po 30. kole: 2. Olomouc 61 bodů, 3. Jablonec 53 bodů

2. Olomouc 61 bodů, 3. Jablonec 53 bodů 1994/95 - po 30. kole: 2. Slavia 61 bodů, 3. Brno 54 bodů

2. Slavia 61 bodů, 3. Brno 54 bodů 1993/94 - po 30. kole: 2. Slavia 39 bodů, 3. Olomouc 36 bodů (dvoubodový systém).

Pokud ale vynecháme sci-fi scénáře, je jasné, že o klíčové pohárové příčce se rozhodne mezi týmy, které k sobě mají paradoxně historicky hodně blízko.

I díky osobě Miroslava Pelty, bývalého svazového předsedy, současně obžalovaného z účasti na údajné manipulaci státních dotací, který dříve coby funkcionář působil ve Spartě a který je stále majitelem Jablonce.

Oba týmy čekají do konce soutěže shodně dva duely venku a jeden doma (viz box), s tím, že ještě tento víkend se nehraje ve stejný čas. Jablonec už v sobotu čeká duel s Příbramí, která bojuje o záchranu (jako každý rok) a v této bitvě (opět jako každoročně) mocně finišuje.

Sparta má lepší výchozí pozici

Spartu čeká o den později výlet na půdu Mladé Boleslavi. Ano, Středočeši zpackanou sezonu de facto už jen dohrávají, jenže záchranu si pojistili dvěma výhrami venku, včetně té na Slovácku.

A hlavně, historická bilance těchto soupeřů mluví ve prospěch Pražanů, ve městě automobilů ale Sparta za posledních pět let vyhrála (a také bodovala) pouze jednou.

„Ano, startovní pozici máme o něco lepší než Jablonec, ale pořád platí, že pro jistotu musíme uhrát více než oni. To je naším úkolem, protože Liga mistrů je cílem. Ta soutěž je mimořádná, hrozně rád bych v ní prožil podzim,“ svěřil se po středečním bitvě proti „své“ Plzni letenský kouč Pavel Vrba. Ten právě Západočechy do milionářské soutěže dvakrát dovedl.

Pro jeho protějšek, Petra Radu, by to byla premiéra. „Každý si to musí uhrát sám. Sparta vyhrála, má lepší skóre a je před námi. Ano, tabulku sledujeme, to je jasné, ale pořád nás čekají tři duely a v nich musíme udělat co nejvíce bodů,“ vyhlíží ostrý závěr soutěže zkušený lodivod.

Vzájemné souboje už mají rivalové za sebou, zatímco před měsícem vyhrál Jablonec 1:0, na podzim slavila Sparta (2:1).

Ta má momentálně navrch v dalších ukazatelích, celkovém brankovém rozdílu (+32 ku +26) i celkovém počtu vstřelených branek (69 ku 57). Až při rovnosti bodů a těchto následných faktorů by se mohli radovat Severočeši, kteří nasbírali o jednu červenou a devět žlutých karet méně.

Zda na podobné srovnání nakonec dojde, je ještě ve hvězdách, už nyní ale Severočeši překonali klubový rekord v počtu zisku bodů v jedné sezoně.

Stejně tak platí, že nikdy v historii české nejvyšší soutěže nezískal třetí tým tabulky tolik bodů a neměl tak vysoký bodový průměr. Rekordy ligy letos neláme suverénní Slavia sama...