Největší zápas, co kdy budu hrát, těší se trumf sparťanů Hložek na zápas s Trabzonsporem

Trabzon (Od našeho zpravodaje) Může to být sparťanský trumf do odvety 3. předkola Evropské ligy v tureckém Trabzonu. „Dá se říct, že to pro mě bude největší zápas v kariéře,“ poznamenal fotbalista Adam Hložek.

Obrovský genderový průlom. První ‚evropský‘ zápas mezi Liverpoolem a Chelsea bude pískat žena Sedmnáctiletý ofenzivní hráč je připraven.

Nachystán ke svému prvnímu startu v evropských pohárech. Připraven k tomu, aby Spartě svým umem pomohl do závěrečného play off kvalifikace. Před týdnem úvodní zápas v Praze (2:2) vynechal. „Po tréninku den před utkáním jsem cítil, že něco není v pohodě. A ráno jsem se probudil s horečkou.“ Poprvé od chvíle, kdy za Spartu začal nastupovat pravidelně, nemohl hrát. „To byl pech, zrovna pohár.“

Od února nastoupil do všech dvaadvaceti utkání, které tým dosud absolvoval. A jen dvakrát nebyl v základní sestavě: „Bylo to pro mě těžký. Na kluky jsem se díval v televizi.“ Nebyl ani v neděli u ligové porážky v Mladé Boleslavi (3:4), ale do Turecka odcestoval. Ve městě na pobřeží Černého moře může být důležitým hráčem, protivníci ho neznají. Nemají ho přečteného jako například Guélora Kangu, kterého nedokázali zastavit. Trabzonspor - Sparta čtvrtek 19.30 českého času

První zápas: 2:2.

Rozhodčí: Kehlet - Hummelgaard, Sörensen (všichni Dánsko) Předpokládané sestavy, Trabzonspor: Cakir - Pereira, Türkmen, Hosejní, Novák - Sosa, Parmak - Ömür, Ekuban, Nwakaeme - Sörloth.

Sparta: Nita - Sáček, Kaya, Costa, Hanousek - Hložek, Kanga, Krejčí, Hašek, Plavšič - Tetteh. „Mám za sebou dva tréninky, cítím se dobře. Ale byl jsem pár dní mimo, takže kondičně to asi nebude stoprocentní,“ přemítal. „Pro mě to bude největší zápas, co jsem kdy hrál. A přesně tak k tomu musíme přistoupit. Je to nejdůležitější zápas podzimu,“ zdůraznil. „Musíme ho zvládnout.“ Bude si zvykat na jiný fotbal, než poznal v české nejvyšší lize. „Bude rychlejší,“ tuší. „Ale zase nemyslím, že by v tom byl takový rozdíl.“ Ten bude každopádně v atmosféře odvety. Zatímco v Praze do hlediště diváci kvůli disciplinárnímu trestu nesměli, v Trabzonu přijde čtyřicet tisíc fanoušků. „Před tolika lidmi jsem nikdy nehrál, takže se moc těším,“ usmíval se Hložek. V samotném utkání jako pravé křídlo narazí na krajana, bránit ho bude Filip Novák, český reprezentant ve službách Trabzonsporu. „Neznáme se, ale i tak se na něj těším.“ Se spoluhráči si Hložek projde obtížným testem. Sparta musí vyhrát, případně remizovat 3:3, 4:4 atd, aby postoupila. „Myslím si, že tu vyhrát můžeme. Budeme se snažit podat co nejlepší výkon a snad to dopadne.“