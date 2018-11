‚Někdo říká, že ženy patří ke sporáku, ale já to tak nevidím‘. Máma rozhodčí svou premiéru zvládla

PRAHA Vůbec neváhala. Jen čekala, jestli náhodou olomoucký útočník Nešpor při dorážce neprotlačí balon do sítě. V tom případě by rukou okamžitě ukázala na středový kruh. Gól! Ale gól to nebyl, takže Jana Adámková foukla do píšťalky, až se celý stadion otřásl: Penalta!

Na tom by vlastně nebylo nic zvláštního, protože boleslavský kapitán Hůlka po půlhodině jednoznačně a dlouze držel soupeře Dvořáka. Jenže tu penaltu pískla žena.



Blonďatá dáma v černém mundúru fotbalového rozhodčího. „Mně to připadá úplně normální. Jsem na ten úbor zvyklá,“ řekla ona.

Teprve po šestnácti letech - pomineme-li několik epizod v roli ligové asistentky na postranní čáře - se Adámková dočkala.

Jana Adámková řídila utkání ženské Ligy mistrů i další velké zápasy.

Pískala ligu. Další žena v mužském světě. Růže mezi trny, jak zpíval Jaromír Nohavica o jediné předchůdkyni, Dagmar Damkové.



Sedm let to česká liga neviděla.

Žena jako hlavní rozhodčí? Žena jako velitelka všech fotbalových profesionálů na jednom hřišti? Adámková svůj úkol zvládla slušně, byť se pár nedostatků našlo.

Čtyřicetiletá brněnská patriotka, máma devítileté dcery Natálky, vkročila na scénu suverénně. Vyvedla obě mužstva na hřiště, vzala do ruky balon a před výkopem dostala kytici.

Olomoucký brankář Buchta si coby domácí kapitán sundal rukavici a předal paní rozhodčí barevný pugét, za což dostal dva polibky na tvář. Takové okamžiky jsou v mužském fotbale stále nevšední.

„Jana výkonnost má, tak proč by nepískala?“ pravil předseda komise rozhodčích Jozef Chovanec, když vysvětloval nominaci na 16. ligové kolo.

Jana Adámková si bere míč před zápasem.

Adámková není úplně ryzí průkopnicí. Součástí mužského sportovního světa byla už spousta žen. Dívky dávno skáčou na lyžích, bojují v ringu, vzpírají.



Slovenská brankářka Zuzana Tomčíková chytá v hokejovém týmu za chlapskou obranou, Susanna Dinnageová nově vede fotbalovou Premier League!

Violet Palmerová od roku 2006 pískala basketbalovou NBA, ještě o tři roky dřív se mezinárodního debutu dočkaly fotbalová kolegyně Nicole Petignatová a Nelly Viennotová.

Až na výjimku provázel všechny dámy aplaus, uznání i lehká shovívavost.

Dagmar Damková si při své premiéře (18. října 2003) spletla libereckého hráče, jehož měla potrestat žlutou kartou. Ve skutečnosti to byl vážný přehmat, který se přitom nijak zvlášť zpětně neřešil.

Jana Adámková v neděli ukázala žlutou kartu boleslavskému záložníkovi Marešovi, jenž ve 32. minutě vůbec nefauloval. I na to se zřejmě brzy zapomene.

Sudí Jana Adámková uděluje žlutou kartu.

„Někdo říká, že ženy patří ke sporáku, ale já to tak nevidím. Paní rozhodčí zápas zvládla,“ pravil olomoucký kouč Václav Jílek.



Do utkání Adámková v sychravém počasí nastoupila statečně v krátkých rukávech, přestože většina hráčů měla dlouhá termotrika.

Abychom nezapomněli, Olomouc svou penaltu neproměnila. Záložník Plšek vystřelil šeredně, přímo do padajícího brankáře Šedy, což zapříčinilo, že domácí Sigma postupem času zkolabovala.

Prohrála 0:4 a v tabulce je blízko sestupu, na což Andrův stadion reagoval vzteklým pískotem.

Mrzuté náladě se vymykaly jen dvě situace ze závěru utkání.

Zaprvé: střídání boleslavského kanonýra Nikolaje Komličenka, který nasbíral druhý hattrick v sezoně. V šestnácti kolech zvládl ruský útočník už patnáct gólů, čímž si jednoznačně říká o korunu pro krále střelců.

Proti Olomouci se trefil i akrobaticky nůžkami přes hlavu. Ač do míče udeřil holení, byl to ojedinělý zásah. „Snad se to líbilo a bude to gól sezony,“ usmíval se.

Zadruhé: potlesk patřil také rozhodčí Adámkové, která se před lety vzdala práce manažerky, aby si splnila svůj sen. Už jako holka kopala do míče, zatímco spolužačky si hrály s panenkami: „Fotbal je odjakživa moje vášeň.“



Coby rozhodčí to chtěla dotáhnout do ligy. A teď se dočkala. Nezklamala. Další šanci dostane, to je jasné.