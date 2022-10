„Nemáme ten správný hlad.“ Bayern se před odvetou s Plzní souží hlavně sám se sebou, využije toho Viktoria?

Z celkem 146 duelů na evropské scéně vyhráli Plzeňští 54krát, naopak v 53 případech odešli poraženi.

Kdekdo očekává, že se dnes před 23. hodinou tato bilance po závěrečném hvizdu duelu základní skupiny Ligy mistrů s Bayernem Mnichov vyrovná.

„Očekávám, že je před domácími fanoušky více potrápíme. Musíme se s trenéry pobavit o tom, kde mají skulinky, kde bychom je mohli nachytat a znepříjemnit jim to,“ zaznělo v úterý na tiskové konferenci z úst zkušeného beka Václava Jemelky.

Jeho slovům snad mohou nahrát trochu také historické statistiky. Zatímco při návratech z bavorské metropole museli Západočeši pokaždé rozjímat nad debaklem, před týdnem, stejně jako devět let zpět 0:5, v roce 1971 pro změnu 1:6 (tehdejší Pohár vítězů pohárů), doma z toho byl vždy výsledek 0:1.

Navíc v Allianz Areně – alespoň dle německých novinářů – nepanuje úplně idylická nálada. Důvodů je hned několik:

1. Bayern nešlape výsledkově tak, jak by si všichni v klubu představovali.

2. Stále teprve 35letý kouč Julian Nagelsmann týmu svou povahou údajně také nedodává dostatečný klid.

3. Bavoři se potýkají s celkem početnou marodkou, v autobusech směr Plzeň v úterý vyrazilo spolu s realizačním týmem jen 17 hráčů.

S rozepsáním začněme od posledního z bodů. Zatímco domácím by se měla mezi tři tyče vrátit jednička – Jindřich Staněk –, slavný Manuel Neuer bude chybět, zastoupit by jej měl věčný náhradník Sven Ulreich, na lavičce pak bude sedět teprve 19letý Johannes Schenk, který při pondělních individuálních trénincích chytal střely dvou potenciálních navrátilců do sestavy – Thomase Müllera (měl by navléct kapitánskou pásku místo Neuera) a také Kingsleyho Comana.

Bude chybět dalších pět členů obvyklé základní sestavy

Naopak doma zůstali Alphonso Davies, Jamal Musiala, Lucas Hernández, Matthijs de Ligt, Bouna Sarr a Serge Gnabry.

Také proto německý Bild na svém webu doslovně napsal, že Nagelsmann proti českému mistrovi nastoupí „s lepším béčkem“.

Dlužno dodat, že i všichni tito hráči jsou veskrze reprezentanti svých zemí. „Nás čeká další neskutečně těžký zápas. Za všech okolností je Bayern obrovským favoritem. Nic nevypustí, určitě půjdou po třech bodech s tím, že si je budou chtít zajistit co nejdříve,“ dal ostatně naprosto jasně najevo Jemelka, co si o těchto zprávách myslí.

Navíc když Bayern v Plzni zvítězí a Inter neprohraje na Barceloně, bude mít bavorský gigant jistotu jarního osmifinále. A s ohledem na další zmíněné body je to celkem solidní motivace.

„V Lize mistrů jsme předvedli vždy dobrý výkon, vyhráli jsme všechny tři zápasy – i proti Interu a Barceloně, což jsou opravdu těžší soupeři. Ale nejsem spokojený s výsledky a výkony v bundeslize. Když vyhrajeme jen čtyři z devíti zápasů, není to dobrá vizitka klubu FC Bayern,“ řekl v pořadu „Blickpunkt Sport“ 68letý prezident klubu Herbert Hainer.

Jistě, Bayern prohrál zatím jen jednou, v polovině září překvapivě 0:1 v Augsburgu, jenže také nasbíral čtyři remízy. Tu poslední v Německu ostře sledovaném derby na půdě Dortmundu, přestože ještě v 74. minutě vedli hosté 2:0.

Bayern má sice suverénně nejlepší skóre (25:8), ale na třetím místě ztrácí na vedoucí Union Berlín čtyři body, na druhý Freiburg, který hostí v neděli, body dva.

„Nemáme ten správný hlad, nejsme dostatečně důslední,“ hledal důvody bodových ztrát Hainer.

„Po odchodu Lewandowského nám chybí klasická devítka, utratili jsme velké peníze za další hráče, ale ne klasického hroťáka,“ přidal ve stejném pořadu bývalý šéf klubu a nyní čestný předseda Uli Hoeness.

Až moc prchlivý kouč?

„Není to primárně o penězích, ale o možnostech trhu. Pokud dostaneme šanci, využijeme ji, zatím nebyla,“ kontroval jeho nástupce. Bayern má dle zákulisních informací na vrcholu svého žebříčku špičkových zakončovatelů anglického ostrostřelce Harryho Kanea, lídra Tottenhamu a kapitána anglické reprezentace.

Julian Nagelsmann, trenér fotbalistů Bayernu Mnichov, přichází na tiskovku před utkáním Ligy mistrů proti Plzni.

A jak je to s „náladovostí“ kouče Nagelsmanna? Další z ikon klubu Karl-Heinz Rummenigge jej teď o víkendu v jednom rozhovoru označil za „trenérský talent“.

Když se po remíze v Dortmundu rodáka z Landsbergu am Lech zeptali, co si o tomto označení myslí, podrážděně opáčil: „To říká každý, nejen on a v mých očích to už říká až moc lidí.“

Zatímco Rummenigge následně pronesl, že svá slova myslel coby kompliment, němečtí novináři hned připomněli, že mladý šéf lavičky Bayernu dává až příliš často najevo svoji prchlivou povahu. A popíchli ho, že to nejsou jen úspěchy na hřišti, ale i chování mimo něj, co tvoří profil úspěšného trenéra.

Jakou odpověď dá Nagelsmann, potažmo Bayern na kritiku z vlastních řad dnes večer ve Štruncových sadech?