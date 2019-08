Německo řeší možný skandál. Záložník Jatta z Hamburku měl prý padělané doklady

Berlín Záložník Bakery Jatta z druholigového Hamburku čelí obvinění, že jako uprchlík přišel do Německa s falešnými doklady. Vedení klubu sice jakýkoliv podvod ze strany hráče odmítlo, případem se ale i přesto začaly zabývat úřady i vedení německého fotbalu.

Jednadvacetiletý Jatta přišel do Německa v roce 2015, o rok později podepsal smlouvu s Hamburkem a v době uprchlické krize byl vydáván za ukázkový příklad integrace. Nyní však deník Sport Bild informoval o tom, že záložník se ve skutečnosti jmenuje Bakery Daffeh a je o dva roky starší, než udává.



Falešné doklady si měl rodák z Gambie podle listu opatřit kvůli tomu, aby snáze dostal povolení k pobytu. Pokud by se provinění ukázalo jako pravdivé, mohl by Jatta podle německých zákonů skončit ve vězení nebo by mohl o povolení k pobytu i k práci přijít.

Proti tomu se ale Hamburk ostře ohradil. „Od vedení ligy i svazu očekáváme jasné stanovisko. Náš hráč má tři roky platný pas i potřebná povolení,“ citovala agentura Reuters sportovního ředitele klubu Jonase Boldta.

„Je nepřípustné, aby bylo na základě podobných podezření zpochybňováno jeho právo hrát fotbal,“ přidal funkcionář. „Všichni stojíme za Bakerym a počítáme s ním i do budoucna, protože je pro nás důležitým hráčem a zcela integrovaným kolegou,“ dodal.

Jatta po příchodu do Hamburku stihl odehrát i 16 zápasů v bundeslize, většinou jako střídající hráč. V minulém ročníku druhé ligy zasáhl do 25 zápasů a dal čtyři branky. V nové sezoně nastoupil v obou dosud odehraných kolech v základní sestavě.