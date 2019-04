Nemůžu se dočkat konce kariéry, říká anglický reprezentant. Rasisticky mu nadávají

Londýn / Praha Fotbalista Danny Rose hraje v anglické Premier League za Tottenham. Kromě toho nastupuje i za reprezentaci Anglie, jenže v poslední době byl několikrát rasisticky urážen. A protože míní, že UEFA nedělá vůči rasistům dostatek, vyhlíží konec kariéry. Ve 28 letech.

Reprezentační obránce byl členem kádru v Černé Hoře, kde k rasistickým výlevům vůči hráčům došlo. Po utkání se zvedla vlna odporu vůči projevům nesnášenlivosti mezi širokou fotbalovou veřejností, nicméně UEFA se zatím k problému staví spíše zdrženlivě, ač boj proti rasismu patří mezi hlavní priority Evropské fotbalové federace.

Rose celou situaci označil za „frašku“ a neočekává, že se situace změní, dokud nebudou odpovědné orgány trestat opravdové pachatele. „Už toho mám dost. Ve chvíli, kdy si myslím, že mi ve fotbale zbývá pět, možná i šest let, se nemůžu dočkat, až s tím vším seknu. Navíc když vidím, jak se s rasismem ‚nebojuje‘, chci se z toho dostat,“ přiznal osmadvacetiletý obránce.



 Danny Rose on racism...



"When countries only get fined what I’d probably spend on a night out in London, what do you expect? When the punishment is not as harsh, what do you expect? I’ve got 5 or 6 more years left in football and I just can’t wait to see the back of it." pic.twitter.com/v1xwwuq0DN