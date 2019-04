Nenáviděný Franz se poprvé vrací do Edenu. ‚Nemáme co ztratit,‘zní z Karviné

PRAHA Český fotbalový pohár MOL Cup vstoupí do jarní fáze, na programu jsou tento týden všechna čtvrtfinále. Nejprve se v úterý Slavia utká s Karvinou a Teplice se Spartou, ve středu pak trápící se Ostrava bude hostit Liberec a rozjetá Olomouc nastoupí v Ďolíčku proti domácím Bohemians 1905.

Slavia v sobotu doma jen remizovala 1:1 s Libercem, v lize nezvítězila po čtyřech zápasech a její náskok v čele tabulky se zmenšil na sedm bodů. V poháru se červenobílí podeváté z posledních jedenácti utkání představí doma.



„Někdy se stane, že se nevyhraje, někdy taková překážka přijde. Nějak bych se v tom nepatlal. Myslím, že bychom se z toho měli hned teď v poháru oklepat a postoupit,“ řekl slávistický obránce Ondřej Kúdela.

Karviná v lize bojuje o záchranu. V pátek ve slezském derby porazila Ostravu 2:0 a po první výhře pod novým koučem Františkem Strakou poskočila na předposlední místo.

Trenér Karviné v minulosti působil ve Slavii a jako bývalého sparťana ho zřejmě v Edenu nečeká zrovna přátelská atmosféra.



Slezané s červenobílými od vítězství v poháru v roce 2009 ve všech soutěžích osmkrát za sebou prohráli.

„Dá se říct, že nemáme co ztratit. Rozhodně nejsme proti Slavii v pozici favorita, ale na druhou stranu jsme rádi, že pořád můžeme o něco hrát na obou frontách,“ uvedl karvinský brankář Martin Berkovec, který v minulosti chytal za Slavii.

Sparta v sobotu prohrála 1:2 v Mladé Boleslavi a po šesti výhrách na jaře prvně zaváhala. Spravit chuť si chce v Teplicích, které ale zvítězily ve třech z posledních čtyř kol. Severočeši navíc Pražany porazili v prosinci v lize na Letné 1:0.

„Nemyslím, že by nás prohra s Boleslaví měla rozhodit. Musíme se poučit,“ řekl sparťanský kouč Zdeněk Ščasný.

Čeká ho setkání s bývalým kolegou a nynějším koučem Teplic Stanislavem Hejkalem, který mu dělal asistenta na severu Čech i na Letné.

Program čtvrtfinále: Úterý 2. dubna: 17:00 Teplice - Sparta Praha, 19:20 Slavia Praha - Karviná.

Středa 3. dubna: 18:00 Bohemians Praha 1905 - Olomouc, Ostrava - Liberec.

„Chceme to Spartě co nejvíce znepříjemnit, nasadíme to nejsilnější, co budeme mít k dispozici. Slibuji fanouškům, že neprodáme kůži lacino,“ uvedl Hejkal.

Střet někdejších trenérských kolegů uvidí i Ďolíček, kouč Bohemians 1905 Martin Hašek a olomoucký Václav Jílek se znají ze společného působení ve Spartě.

V únorovém ligovém utkání zvítězili Hanáci v Praze 1:0 a odstartovali tím povedenou sérii, během níž vyhráli pět ze šesti kol.

„Pohár je ta nejjednodušší cesta do Evropy, proto ho nikdo nemůže brát na lehkou váhu. Naše šance dostat se tam z ligy není tak velká,“ uvedl olomoucký útočník Martin Nešpor, který dříve u Bohemians působil.

Ti v neděli smolně prohráli v Plzni 2:3. Doma jsou vůbec nejhorším týmem ligy, od výhry v prvním kole v Ďolíčku v nejvyšší soutěži dvanáctkrát nevyhráli a zvítězili tam jen v poháru nad Českými Budějovicemi.

V posledních pěti utkáních před svými diváky neskórovali.

„Olomouc se v posledních zápasech hodně zvedla. Předvádí útočný fotbal a dává hodně branek. Ale já věřím, že máme na to ji vyřadit,“ uvedl Josef Jindřišek z Bohemians.

Ostrava z posledních pěti ligových kol uhrála jen bod, proto bere pohárový souboj s Libercem jako možnost nápravy. V únorovém vzájemném duelu v lize zvítězil Baník 2:1.

„Poslední zápas v Karviné byl katastrofa. Máme teď šanci se fanouškům za to, co viděli, omluvit. Výkonem proti Liberci,“ uvedl obránce Baníku Patrizio Stronati.

Liberec do Ostravy vyrazí povzbuzen remízou na Slavii.

„Jsme ještě hodně daleko, ale zároveň tak blízko ten pohár vyhrát. Ale zatím to neřešíme. Pokud přejdeme přes Ostravu, tak se o tom začneme určitě bavit více,“ podotkl liberecký kapitán Radim Breite.