Neplivat a slavit do jedné kamery. Premier League se po 100 dnech vrací, přinese spousty změn

Praha Trpělivě vyčkávali, než se epidemiologická situace v zemi stabilizuje. Sledovali ostatní fotbalové soutěže, aby se inspirovali a neopakovali jejich chyby, a přichystali plán a přesná pravidla, podle kterých hodlají dohrát sezonu. Po Německu, Španělsku, Itálii i řadě dalších se vrací také nejsledovanější ligová soutěž Evropy.

Restart Premier League obstarají dnes dvě dohrávky: od 19 hodin duel Aston Villy proti Sheffieldu a v 21.15 přijde na řadu tahák mezi Manchesterem City a Arsenalem.



Tenkrát zkraje března, kdy se koronavirová hrozba do většiny evropských zemí teprve řítila, právě tenhle duel odstartoval řadu bezprecedentních rozhodnutí. Mělo se hrát ve středu 11. března, ale vedení soutěže duel odložilo. Někteří fotbalisté Arsenalu museli do izolace poté, co se o týden dřív setkali při utkání Evropské ligy s Evangelosem Marinakisem, šéfem Olympiakosu nakaženým koronavirem. A pak už to šlo ráz na ráz: pozitivní test na nemoc covid-19 měl druhý den večer trenér Mikel Arteta a celá soutěž byla vzápětí pozastavena.

Nyní pauza končí – po dlouhých 100 dnech.

„Všichni se těšíme a jsme sami zvědaví, co návrat přinese,“ vzkázal v pondělí přes videokonferenci kouč Arsenalu. „Doufám, že jste všichni v pořádku. Vážně jste mi chyběli, byla to dlouhá doba...“ řekl novinářům Arteta, který až do prosince dělal asistenta právě v Manchesteru City Pepu Guardiolovi a dnes se poprvé potkají coby trenérští soupeři.

„Čekáme jako všichni, důležité je zdraví lidí. Nakonec se Premier League rozhodla, abychom hráli. Budeme tedy hrát a přizpůsobíme se, jak nejrychleji to bude možné,“ prohlásil včera stejným způsobem Guardiola, jemuž na covid-19 zemřela matka. „Pro všechny lidi, kteří přišli o příbuzné nebo přátele, je to těžké období. Ale máme rodinu, jež nám ho pomáhá překonat.“

Spojení s novináři na dálku je jednou z novinek, na kterou si fotbalová Anglie a tamní média kvůli koronavirové hrozbě teprve nesměle zvykají.

A je toho víc. Spoustu změn chystají televize, jež fanouškům u obrazovek nabídnou třeba záběry z útrob stadionu či pozdrav rozhodčího s kapitány při předzápasovém losu. Kdo bude chtít, může si do přenosu přidat ruchy fandění, ale hráči nic takového na stadionech z reproduktorů neuslyší. Kluby by měly podle svého vyzdobit sedačky nejblíž trávníku tak, aby optikou kamer vypadaly co nejlépe. Součástí plánů jsou také živé záběry malých skupinek fanoušků, které se budou promítat na velkoplošných obrazovkách stadionů a využívat je budou i televizní společnosti.

Ty zároveň vyberou jednu kameru určenou výhradně pro gólové oslavy, k níž se fotbalisté po vstřelené brance budou moct přiblížit. Zároveň by však neměli zapomínat na nezbytné rozestupy.

To platí i pro diskuse s rozhodčími, hráči ani kouči by si také neměli podávat ruce a vyvarovat by se měli také plivání a smrkání. Trenéři a náhradníci zároveň nemusí nosit roušky.

Nejbližší program Premier League Dohrávky – dnes:

Aston Villa - Sheffield Utd., Man. City - Arsenal. 30. kolo – pátek:

Norwich - Southampton, Tottenham - Man. Utd. Sobota:

Watford - Leicester, Brighton - Arsenal, West Ham - Wolverhampton, Bournemouth - Crystal Palace. Neděle:

Newcastle - Sheffield Utd., Aston Villa - Chelsea, Everton – Liverpool. Pondělí:

Manchester City - Burnley

Na každém stadionu bude nejvýš 300 osob včetně hráčů a realizačních týmů, diváci zatím na zápasy nemohou. Do kvóty se nevejdou ani podavači, a tak pokud balon odletí na tribunu, zváží sudí, zda má hráč pro něj jít, nebo radši využít některý z míčů rozmístěných bezprostředně za hřištěm.

Během obou poločasů bude zavedena zhruba minutu dlouhá občerstvovací pauza, týmy mohou využít až pět střídání a na lavičce budou mít devět namísto dosavadních sedmi náhradníků.

Sezona v Anglii se kvůli koronaviru natáhne až do poloviny prázdnin. Vyvrcholí 1. srpna, kdy je na programu finále Anglického poháru, ligová soutěž by měla skončit o týden dřív.

Ohromující pětadvacetibodový náskok na prvním místě si hýčká Liverpool, kterému bez ohledu na výsledky ostatních stačí k zisku titulu, prvního po třiceti letech, dvě vítězství. Dlouho se spekulovalo o tom, že by se nejatraktivnější duely odehrály na neutrálních hřištích kvůli obavám policie ze shromažďování fanoušků v okolí stadionu. Minimálně pro první várku zápasů, které už mají svůj konkrétní termín, to však nakonec neplatí – a to ani pro nedělní derby Evertonu s Liverpoolem, jež měl hostit Southampton.

„Bál jsem se jenom toho scénáře, že by sezona mohla být předčasně ukončena a anulována, protože by mi to přišlo nefér. Hrozně jsme chtěli hrát,“ oddechl si kouč Liverpoolu Jürgen Klopp. „Chlapci od návratu do tréninku vypadají dobře a myslím, že jsme připraveni,“ věří čerstvý třiapadesátník v úspěšné dotažení mistrovské mise.