Nepoužitelný, čas ho posadit na lavičku. De Gea se po sérii hrubek stal terčem kritiky legend

Manchester Nenápadná střela ze střední vzdálenosti mu proklouzla za záda a David De Gea smutně zakroutil hlavou. Zase. Za poslední dobu poněkolikáté. Španělský brankář už dávno není oporou fotbalistů Manchesteru United, trenér Ole Gunnar Solskjaer přesto opakuje: „Je nejlepší na světě.“

Je logické, že kouč svého svěřence před novináři hájí, mohl by však volit méně křiklavá slova. I když i on už po posledním zápase uznal: „Každý hráč musí podávat adekvátní výkony. David ví, že tu druhou branku neměl dostat.“

De Gea v prohraném nedělním semifinále FA Cupu s Chelsea (1:3) znovu zaváhal. Inkasoval třikrát, chytit asi mohl všechny gólové střely, avšak zejména druhá vyčnívá.

Rána Masona Mounta ze střední vzdálenosti. Nepříliš důrazná, nikoli bůhvíjak dobře umístěná... Přesto se balon třepetal v síti.

Přes prsty mu prošla i střela Oliviera Girouda z první půle a při třetím zásahu Chelsea, vlastenci stopera Harryho Maguirea, možná mohl lépe zavřít prostor na první tyči.

„Čas posadit De Geu na lavičku,“ nešetřil gólmana někdejší kanonýr Alan Shearer, nyní expert televize BBC. „Tohle se mu děje pořád.“



Nemělo by zapadnout, že pár slušných zákroků De Gea proti Chelsea předvedl. Jenomže stále častěji chybuje, ač by v devětadvaceti letech měl být na vrcholu. Snad už dva roky jako by nebyl sám sebou.

Nesedlo mu mistrovství světa 2018, kde dostal ze sedmi střel šest gólů a podle statistik španělského deníku Marca šlo o nejhorší brankářský výkon v dějinách šampionátů od roku 1966.



„V dřívějších letech byl právě tím hráčem, na kterého se United mohli spolehnout. Ale už to není on. A není to momentální stav,“ prohlásil minulý měsíc bývalý obránce Gary Neville.



To De Gea zaváhal v duelu s Tottenhamem. Předtím neměl čisté svědomí proti Bournemouthu, chyboval i v rané fázi sezony - od začátku té minulé udělal podle statistiků sedm kiksů, které vedly ke gólu. Jen u Martina Dúbravky z Newcastlu je číslo vyšší.

„De Gea je aktuálně úplně nepoužitelný,“ kritizuje bývalý útočník Chris Sutton pro Daily Mail. „Naprosto beznadějný výkon. Jeho sebedůvěra je viditelně rozbitá na kousky.“

Komentátor BBC Phil McNulty si v reakci na dřívější Solskjaerovy výroky rýpl, že „De Gea nejenže není nejlepší gólman světa, ale není nejlepší ani v Premier League, natož v samotném Manchesteru.“

Proto se stále hlasitěji přetřásá jméno De Geova nástupce v bráně United - Deana Hendersona. Třiadvacetiletý Angličan je druhým rokem na hostování v Sheffieldu, jemuž nejprve pomohl k postupu mezi elitu a nyní je oporou aktuálně osmého celku tabulky.

Vychytal víc nul (13) než De Gea (12), inkasoval méně gólů (29 proti 35), má víc zákroků (95 - 91) i vyšší průměr zásahů na zápas (2,79 - 2,53).



Henderson se má na Old Trafford vrátit po sezoně a ambiciózní nátura mu nedovolí spokojit se s pozicí dvojky za španělským konkurentem. Ve fanouškovských řadách má silnou podporu – server Sky Sports ji dokládá výsledkem ankety, v níž by mu post jedničky svěřilo 65 procent hlasujících.

De Geu drží v United lukrativní smlouva, již podepsal v září 2019 a má vypršet v létě 2023. Zároveň už delší dobu – se vší úctou ke spokojené dvojce Sergiu Romerovi – postrádá opravdovou konkurenci, což by se s návratem talentovaného Hendersona mělo změnit.

Třeba to povede k De Geově zlepšení. Jinak se dá čekat, že Manchester začne hledat způsob, jak se někdejší opory výhodně zbavit.