Nespravedlivé, reaguje ředitel Brightonu na možný konec ligy bez titulu, Liverpool na něj čeká 30 let

Liverpool Ani na třicátý pokus ligový titul? Okamžité ukončení Premier League je jednou z možných variant, další jsou také zápasy bez diváků. Obránce Liverpoolu Virgil van Dijk připouští, že by byl „zdrcený“, pokud by koronavirová krize bránila fanouškům Reds v tom, aby sledovali svůj tým, jak vyhrají první ligový titul po třiceti letech. „Nikdo nechce hrát zápasy bez fanoušků, nemá to smysl. Představa, že hrajeme na Anfieldu bez nich, je děsivá,“ říká holandský zadák.

Svěřenci Jurgena Kloppa momentálně vedou Premier League o 25 bodů, fotbal v Anglii je ale po celé zemi pozastaven až do 3.dubna, pak rozhodne vedení anglické ligy, co dál. Jako jedna z nejpravděpodobnějších variant se jeví situace, že se duely odehrají bez fanoušků. Tři kola týdně a bez diváků, navrhuje bývalý šéf asociace. Premier League čeká na rozhodnutí „Nikdo nechce hrát zápasy bez fanoušků, nemá to smysl. Představa, že hrajeme na Anfieldu bez nich, je děsivá. S aktuální situací se nějak musíme vypořádat, až ale začne Premier League, musí být s fanoušky. Chceme s nimi slavit titul na stadionu,“ věří holandský obránce. Očekává se, že sport v Británii bude příští týden podroben dalším omezením, premiér Johnson totiž pravděpodobně vyhlásí zákaz velkých veřejných shromáždění. Ve čtvrtek je také naplánované druhé zasedání Premier League, která se ke své budoucnosti vyjádři po úterním zasedání UEFA, kde by se mělo rozhodnout o letošním fotbalovém Euru. Jedním z možných scénářů je i úplné ukončení Premier League bez udělení titulu. Generální ředitel Brightonu Paul Barber řekl, že by bylo „neuvěřitelně nespravedlivé“, pokud by Liverpoolu nebyl udělen titul. K němu Reds stačí pouhé dvě výhry.

Že by byl osud a nepříznivé okolnosti klubu z metropolitního hrabství Merseyside opět krutý? Liverpool čeká již třicet let na titul z Premier League..