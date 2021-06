Neuhneme, držme koncepci. Fotbalisté dostali lekci, ale měnit styl nehodlají

Praha Vypadalo to jako návrat do Wembley 2019. Bojácný projev, pasivní hra, mezery v obraně, bezradnost dopředu. Boloňa 2021. „Mohlo to tak působit, průběh byl podobný jako tenkrát, ale teď to pro nás bylo větší zklamání,“ řekl s odstupem patnácti hodin k výkonu českých fotbalistů v Itálii reprezentační asistent Jiří Chytrý.

Jako by se národní mužstvo vrátilo v čase. Úvodní kvalifikační utkání trenéra Jaroslava Šilhavého, Češi po zbabělém výkonu v březnu 2019 podlehli v Anglii 0:5.

Od té doby prohráli jednou o dvě branky (s Brazílií), v domácí odvetě Anglii porazili, postoupili na evropský šampionát, vyhráli svou skupinu Ligy národů a posunuli se do nejvyšší úrovně.

Naposledy v březnu v kvalifikaci o postup na mistrovství světa potrápili Belgii, s týmem číslo jedna světového žebříčku remizovali 1:1 a nebyli daleko od lepšího výsledku.

Ale v pátek v Boloni bum. 0:4 s Itálií. A to rozdíl ve skóre mohl být ještě vyšší.

„Od Wembley jsme ušli kus cesty, udělali kus práce, v minulých zápasech jsme se předvedli úplně jinak. Proto to zklamání. Vysoko jsme prohráli zaslouženě,“ hodnotil Chytrý.

Oba debakly zažilo na hřišti osm reprezentantů. I oni od té doby ušli kus cesty, většina z nich se zlepšila a prosadila v zahraničních klubech. Souček, Darida, Vydra, Jankto, Schick, Masopust, Čelůstka a Pavlenka.

Český fotbalista Alex Král v Boloni během přípravného zápasu s Itálií před Eurem.

Tak proč to selhání? Byla to příprava, tým do ní šel po třech dnech soustředění. Před nadcházejícím mistrovství Evropy ho čeká ještě jeden přípravný duel v úterý s Albánií a několik tréninků.

„Myslím si, že jsme nezačali špatně. Aktivní dobrý pohyb, měli jsme možnosti kdy jsme se dostali do vápna, měli náznaky pološancí, centrů. K našim silným stránkám jako je aktivita hry, presink, prostě věci, které nás zdobily, jsme chtěli přidat hru s míčem, výstavbu, kombinaci od stoperů,“ vypočítával Chytrý.

„Ale v tom jsme kvalitu postrádali, každá chyba nás stála spoustu sil. A hlavně, co bylo nejmarkantnější, stálo nás to herní sebevědomí, které postupně odcházelo. Potom se naše hra propadala do pasivního alibi. V tomto kontextu, když to srovnám s Wembley, tam jsme byli ustrašení jako celek, tady jsme odešli ze zápasu po dobrém úvodu. Sami jsme si dali dva góly, v defenzivě jsme řešili situace špatně. Hra se rozpadla, přestali jsme si věřit, začali jsme se schovávat a takhle to šlo dolů,“ poznamenal Chytrý.

„Nehráli jsme dobře, ale snažili jsme se jít podle šablony, které se od začátku s trenéry držíme. Snažili jsme se být odvážní, bohužel nám to nesedlo, nedokázali jsme udržet balon, presovat. Zároveň ale kvůli jedné facce nemůžeme hodit tříletou cestu do koše a měnit herní styl. Jde o koncepci, která někdy v českém prostředí chybí. My naší cestě věříme a půjdeme po ní dál,“ zdůraznil pravý obránce Vladimír Coufal.

Lze předpokládat, že se národní mužstvo zmátoří, jako to dokázalo po debaklu v Anglii. Že to byl jen výpadek, špatný den, z kterého se poučí.

„Byla to kaňka, jinak soustředění jede dobře. Úžasné prostředí, podmínky perfektní,“ chválil Chytrý tréninkový kemp v italských Alpách.

Teď trenéři musí pracovat na nápravě, na sebevědomí. Ale také na potížích ve středu obrany. Kvůli trestu od Evropské fotbalové unie (UEFA) nemohli nominovat Kúdelu, stopera číslo jedna. A proti Itálii v poločase kvůli zranění odstoupil Čelůstka, český stoper číslo dvě. Zdravotní potíže má i další střední obránce Kalas.

„Řešíme i zastupitelnost. Třeba Alex Král nebo Tomáš Holeš s tím zkušenosti mají. Jsou to alternativní varianty, nejradši bychom však byli, kdyby kluci, kteří jsou v nominaci, byli zdraví a mohli jsme vytvořit stoperskou dvojici z těch, které máme k dispozici,“ prohlásil Chytrý.