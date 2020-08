Neumím si představit, že by se příští rok nehrálo EURO, říká šéf FAČR Malík

PRAHA Jeden ze sportovních svazů, kterých se koronavirová krize dotkla nejvíce, je FAČR. Podle předsedy Martina Malíka počítá Fotbalová asociace ztráty v desítkách milionů korun. I tak je ale možné, že to nejhorší pro fotbal a ostatní sporty v Česku teprve přijde. Přesto zůstává Malík pozitivní a rozjíždí třeba nový projekt na nábor rozhodčích. Redakce LN dostala možnost nejvyššího muže českého fotbalu vyzpovídat.

Jak se vás koronavirová krize dotkla osobně ve smyslu náplně práce?



Snažil jsem se rozdělit čas mezi kancelář a ty dny, kdy sem nemělo smysl jezdit. V kancelářích jsme se potkávali ve čtyřech lidech. Na druhou stranu za první měsíc a půl bylo snad víc věcí k řešení než v běžném režimu, kdy jsme si mysleli, že fakt makáme. Řešily se základní otázky typu: Co bude s výkonnostním fotbalem? Jaký nastavíme režim pro zaměstnance? Bylo to hodně o videokonferencích a telefonátech, protože jsme nechtěli dělat žádná rozhodnutí od stolu, bylo potřeba to probrat s lidmi napříč fotbalem. Některé dny jsem byl čistého času na telefonu přes devět hodin, což bylo daleko horší než v běžném provozu.

Takže vás nepřepadla krize, když se nevědělo, jestli bude sport fungovat dál?

Je potřeba férově přiznat, že my jako asociace jsme nebyli ti, kteří to ve sportu schytali jako první. Odnesly to kluby, tedy profesionální fotbal, které měly problémy jako úplně první. Nás nepotkaly ztráty na vstupném, merchandisingu, prodeji televizních práv. Jako první jsme začali řešit pokračování našich soutěží, aby to mělo hlavu a patu. Zkoumali jsme, jestli jsou ve fotbalovém hnutí subjekty, které by potřebovali naší okamžitou pomoc a jaké prostředky na to můžeme využít. Nepodléhal jsem panice v rámci toho okamžitého dění, ale daleko větší obavy jsem měl z blízké budoucnosti, které současný vývoj situace ukazuje jako oprávněné. Nás jako asociaci to nejtěžší období zřejmě teprve čeká. Například v říjnu máme s reprezentací hrát v Izraeli a já si neumím představit, že ten zápas je v tuto chvíli hratelný. UEFA má připravené varianty, podle kterých se zápas odehraje na neutrální půdě, ale z mého pohledu to řeší jen část problému.

Už jste ve fázi vyčíslování, kolik tato krize FAČR bude stát?



Pokud se bavíme vyloženě o FAČR tak máme náklady způsobené tím, že se vypnula ekonomika, zavřely se hranice a podobně a další součástí jsou věci, které se dějí teď jako preventivní opatření, abychom ochránili lidi okolo. Například cesta reprezentačního áčka na turnaj do USA, kde jsme museli mít všechno zaplacené. Letecká společnost, která zajišťovala přelet mezi Miami a Charlotte zkrachovala, takže tam třeba nedostaneme žádné vouchery ani nic podobného. Ztráty v těchto oblastech jsou v nižších desítkách milionů, a ještě se načítají o hygienická opatření. Máme na starosti komplet rozhodčí, jejichž testování je trochu náročnější než u klubů, protože sudí fungují v jiném režimu. Rozhodčí jsme rozdělili do skupin, aby jeden nakažený nemohl nakazit zároveň všechny ostatní. Pojí se na to všechno celá řada restrikcí kolem cestování, desinfikování stadionů, šaten. Současná čísla nakažených ukazují, že to, co je tady ve vzduchu, se nikam neztratí a zůstane to s námi ještě relativně dlouho. V nařízení od UEFA je třeba pokyn, že s týmem nesmí kromě členů realizačního týmu a vedení nesmí cestovat vůbec nikdo. Často přitom třeba s reprezentačními celky létají komerční partneři, novináři, televize a pro ty najednou budeme zřejmě muset vypravit další letadlo.

Mluvili jsme o finančních ztrátách FAČR. Jsou nějaké personální ztráty – museli jste třeba nějaké zaměstnance propustit?

Samozřejmě se nás ta krize dotkla i v tomhle směru. Musím říct, že v tomhle směru patří všem zaměstnancům díky, protože i my jsme museli sáhnout ke snižování odměn plošným způsobem. Nesetkal jsem se s nikým, kdo by to nepochopil. Zaměstnanci nebyli nadšení, ale věděli, že bojují i trochu sami o sebe a za svůj sport. Myslím si, že se zaměstnanci vycházíme nadstandardně a věděli tak, že tohle opatření je nutné. Na propouštění ale nedošlo a snad ani nedojde. Záleží ale samozřejmě na tom, jak se bude dařit udržovat sport v chodu. Kdyby nám vypadly zápasy národního týmu, UEFA by začala mít problém odehrát evropské soutěže, tak se to přelije i na nás a dostaneme se do problémů, které by mohly vést i ke zužování počtu lidí starající se tady o amatérský fotbal. To stejné, pokud by se fotbal nemohl dlouhodobě hrát před diváky. Věřím, že můžeme počítat s podporou státu, protože jsme teď ve fázi, kdy člověk potřebuje být psychicky a fyzicky odolný a tyhle dvě věci dohromady dokáže přinést jen sport.

Jak bude podle vás vypadat následující sezóna ať už profesionálního nebo i amatérského fotbalu?

Je velmi těžké predikovat, co se bude dít, ale na druhou stranu si nemůžeme dovolit čekat na to, co se stane a teprve pak začít reagovat. To bychom dopadli jako na jaře, a to nechceme. Teď se zaměřujeme na to, jak upravit soutěžní řády, aby byly připravené až to někoho „trefí“. Zřejmě to nebude o osamocených vlaštovkách v průběhu celé sezóny. Nechceme, aby případné karantény narušily průběh soutěže, že by nebylo možné je dohrát. Vzniká manuál, kterému pracovně říkáme: Co se stane když. Některé věci prostě musíme stanovit dopředu, aby si následně pak týmy nestěžovaly. Materiál by měl fungovat jak pro výkonnostní fotbal, tak pro ten profesionální, protože minimálně v poháru dojde k průniku těchto kategorií. Je nám jasné, že to nebude jednoduché, ale budeme bojovat.

Jak se vám spolupracovalo s ministerstvem zdravotnictví případně hygienickými stanicemi? S takovými subjekty asi úplně běžně nejednáte.

Na začátku bylo zjevné, že jsme o sobě navzájem vůbec nic nevěděli, protože jsme se nepotřebovali. My jsme netušili nic o fungování těchto institucí v oblasti, která se týká globální pandemie a troufnu si říct, že řada lidí na jejich straně zase nevěděla nic o fungování fotbalu. Museli jsme si vysvětlit některá specifika vztažené ke sportu a soutěžím, které se hrají na národní i mezinárodní úrovni. Naše vztahy jsou ale v tuto chvíli profesně na nadstandardní úrovni. Nesetkali jsme se s nikým na úrovni zdravotnictví nebo epidemiologů, kdo by nechtěl sportovnímu prostředí pomáhat. Problém vznikl jen v tom, že tu není žádný centrální orgán a krajská hygienická stanice má tu moc, že každá může rozhodnout individuálně. Tím se potenciálně může narušit regulérnost soutěže.

Některé sportovní svazy v České republice si trochu stěžovaly na jednání s nadřízenými orgány. Jak s vámi spolupracovala UEFA a FIFA?

Od prvního okamžiku jsme byli propojováni formou videokonferencí ohledně aktuálních informací, plus jednotlivé země mají přiděleného kontaktního manažera, který je schopný komunikovat prakticky v kteroukoliv denní i noční dobu. Jedna věc je dostat manuál o pětačtyřiceti stránkách, ale v tu chvíli vznikají otázky na konkrétní případy a v tihle manažeři jsou přesně od toho. Slibované finanční prostředky dorazily v plné výši. FIFA navíc připravuje podpůrný fond, který se sice trochu zasekl oproti našim předpokladům, ale zase řeší spoustu specifických otázek z celého světa. Naší výhodou jsou také výborné vztahy s německou federací včetně prezidenta Fritze Kellera, takže nám Němci poskytli spoustu svých dokumentů včetně manuálu na pokračování soutěží. Kolegové z toho manuálu načerpali spoustu informací. UEFA nastolila v rámci koronakrize perfektní režim a hodně nám v tomhle pomohli.

Říkal jste, že si těžko umíte představit podzimní mezinárodní zápas v Izraeli. Je podle vás pravděpodobné, že se uskuteční příští rok EURO?

Já se domnívám, že se odehrát musí. Pokud se neodehraje, tak přestane existovat fotbal v takové podobě, v jaké ho známe. Neumím si představit, že se nebude příští rok hrát. Určitě nás budou trápit různé hygienické a bezpečnostní opatření, ale s tím se musíme smířit. Když to vztáhnu na nás, tak jsem si v březnu neuměl představit, že bychom hráli nejvyšší soutěž bez diváků a o pár měsíců později jsme za to byli strašně rádi. Jsem přesvědčený, že i kdyby měly být omezené kapacity stadionů, měli bychom na nich být v rouškách a podobně, tak se EURO odehrát musí a odehraje se. Paradoxně může být výhoda, že EURO není koncentrované v jedné zemi, ale je rozprostřené, aby ta koncentrace lidí nebyla jen v pár místech.

Odhlídněme trochu od koronavirové krize. FAČR rozjíždí nový projekt na nábor rozhodčích. Čím je jiný než projekty v minulých letech, které nebyly příliš úspěšné?

Nechci se dotknout nikoho z mých kolegů, kteří byli u zrodu toho minulého projektu, ale tehdy to bylo udělané „na koleni“. Bylo to něco, co vymyslelo pár lidí a prostřednictvím zaměstnanců asociace se to pokusili realizovat. Byla to chybná úvaha a projekt byl od začátku odsouzený k neúspěchu. Na takové projekty tady na asociaci nejsme zařízení. Máme tu lidi, kteří umí perfektně udělat špičkově, ale na vytvoření takového projektu jsme si museli najmout externí firmu. Chceme, aby tato akce měla komunikačně správný dopad a bude dobře zacílená, a tím se běžně nezabýváme. Obrátili jsme se na specializovanou agenturu, která se tímhle živí. Dostali od nás zadání, vynaložili jsme nějaké prostředky, ale když chcete něčeho dosáhnout, tak tomu musíme obětovat nějaké peníze. Rozhodčí jsou palčivou otázkou fotbalu. Historicky se to tady neřešilo, všichni dělali, že rozhodčí k fotbalu nepatří. Jestli chceme vidět výsledky, musí se to udělat pořádně, což je hlavní rozdíl oproti minulým projektům.

Příští rok bude Valná hromada FAČR. Sledujete ji po očku a chystáte se kandidovat znovu na předsedu asociace?

Co bude za rok je z mého pohledu ještě relativně daleko. Máme obrovské množství práce, která není dokončená a za jedno volební období se ani stihnout nedá, takže mám v hlavě, že by asi bylo dobré pokračovat. Na druhou stranu mě ubíjí „globální nevděčnost“ fotbalového prostředí jako celku. Když se ohlédnu zpět, tak jsem přesvědčený, že máme být na co hrdí. Ze sportovního hlediska jsme sem po 56 letech dostali Brazílii, o čemž se posledních 30 let nikomu ani nesnilo. Postoupili jsme posedmé v řadě na EURO, což vypadá jako povinnost, ale je to velký úspěch. Jsou to jen střípky mozaiky, které ukazují, že nějakým způsobem práci odvádíme. Když jsem sem přicházel v období, kdy propukla dotační kauza, která je dnes u soudu, tak mi lidi říkali, že jsem psychopat, pokud chci dobrovolně strčit hlavu do této oprátky. Podle spousty lidí fotbal směřoval do interní války mezi znesvářenými frakcemi, a měli jsme přijít o peníze od státu i sponzorů. Nám se během dvou let podařilo stabilizovat STES, který byl určitě přes 10 let ve ztrátě, přitom byl založený, aby generoval peníze do výkonnostního fotbalu. Tyto scénáře nenastaly, jsme finančně stabilizovaní, hospodaříme normálně a jsme uznávaným subjektem na sportovním poli.